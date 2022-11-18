路透調查：Fed下月升2碼 但終點利率可能更高

最新路透調查顯示，經濟學家預估美國聯準會（Fed）12 月將升息 50 個基點（2 碼），但經濟學家也表示，Fed 緊縮政策時間可能更長，且終點利率可能更高，將是經濟展望的最大風險。

路透在 11 月 14 日至 17 日進行的調查顯示，在 84 位經濟學家中，78 人預測 Fed 12 月會把聯邦資金利率上調 2 碼至 4.25%-4.50% 區間。

上月美國通膨率意外降至 8% 以下，增強市場對 Fed 將放緩升息步調的預期。但最新調查顯示，經濟學家對未來一年的通膨預測略高於一個月前，表明現在還不是考慮 Fed 將暫停緊縮政策的時候。

經濟學家普遍預料，聯邦資金利率明年初至少將達到 4.75%-5.00% 的高峰，較上月調查高 25 個基點。目前經濟學家對終點利率的預測介於 4.25%-4.50% 和 5.75%-6.00% 。

不過，在回答另一個問題的 28 人中，有 16 人表示，更大風險是終點利率會比他們現在預期的更高、更晚見頂，另有四人表示更高、更早。

Rabobank 美國資深分析師 Philip Marey 說：「雖然市場關注通膨高峰，但潛在通膨趨勢會持續存在，這可能會迫使 Fed 明年繼續提高聯邦資金利率，且利率會超過目前預測水準。」

Fed 已有幾名官員已暗示，利率會高於 9 月預估，且他們必須看到物價漲幅持續明顯縮小，才會考慮暫停緊縮貨幣政策。目前核心消費者物價指數（CPI）是 Fed 2% 目標的三倍多。

雖然物價壓力逐步減緩，但至少要到 2025 年，通膨率才可能會回到 2%。在 29 位經濟學家中，有 18 人表示，更大風險是未來六個月物價漲幅將超過他們的預測。