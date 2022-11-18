霍華馬克斯：未來10年利率將維持在近5% 進場撿便宜時機將至

橡樹資本聯合創始人霍華馬克斯 (Howard Marks) 表示，在高利率和經濟衰退情境下，恐有更多企業陷入財務困境，自 2008 年金融危機以來最好的買進機會即將來到。

馬克斯表示，美國通膨可能已經觸頂，但他預期美聯準會 (Fed) 的貨幣政策利率會在未來 5 至 10 年內將保持在 5% 左右。這可能意味著橡樹資本有更多便宜資產可買，也會有更多體質較弱的公司需要援助。

「這將會是買方和貸方市場。我們將有更好的機會，在其中尋找到便宜資產。」霍華馬克斯說道。

馬克斯先前就曾表示，從歷史經驗來看，美國經濟不太可能軟著陸。「就像藥物有副作用一樣，過度通膨的解藥是貨幣緊縮和量化緊縮，一旦當經濟成長放緩，就會有人受傷。」馬克斯說道。

馬克斯也表示，有一種說法是，條件最差的貸款都在出在最好的經濟時候，因為人們競相將錢投入市場。但如果人們開始害怕損失，而不是害怕錯過行情 (FOMO)，那麼金融市場就會有更多紀律，也更健康。對檢便宜的人來說，也會更有利。

不過，凱雷集團 (Carlyle) 共同創辦人 David Rubenstein 認為，投資人不應該再等待股市觸底，現在就應採取行動，逢低買進優質股，並為長期成長做好準備。