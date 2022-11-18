【袁志峰專欄】科技股業績勝預期，利好港股

今日推介 - 中銀香港 (2388), 上日收市 $24.0

1) 股市前景

周四港股顯著回調，成交減少，科技股跑輸大市，美團 (3690) 及網易 (9999) 為表現最差藍籌。南向資金維持高額淨買入，主要買入騰訊 (700)、沽出美團(3690)。阿里(9988) 及網易 (9999) 三季度盈利皆勝預期，前者公布擴大股份回購計劃，後者有新遊戲於 11 月份國產網絡遊戲審批中獲批。筆者看好港股年底前表現，估計恒指可升穿 19000 點，回調是買入機會，17500 點應有技術支持。

今天推介是中銀香港 (2388) — (1) 美國處於利率上升周期，港息將跟隨，息差擴闊有利本地銀行業。(2) 2021 年度盈利倒退 12.6%，每股盈利跌 13.3% 至 2.173 元，每股股息減 9.0% 至 1.13 元，派息比率為 52%。(3) 今年首 9 個月，提取減值準備前的淨經營收入及溢利分別同比增 11.8% 及 16.4%，淨息差同比上升 17 個基點。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 11.0 倍，市賬率 0.87 倍，估值吸引，建議買入，目標價 26.5 元，止損價 23.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 185 點，早盤受壓，最多曾跌 545 點，午後輾轉上揚，跌幅一度收窄至 36 點，尾市再次回落，收報 18045 點，跌 210 點或 1.2%。成交額按日跌 12% 至 1526 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金淨買入 52 億元，騰訊 (700)、盈富基金(2800) 及快手 (1024) 錄得 28.7、23.5 及 2.9 億元淨買入。美團 (3690) 錄得 11.6 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 458 億元，10 月淨買入 738 億元。

藍籌股 17 升 51 跌 5 持平。網易 (9999) 及美團 (3690) 跌逾 9% 及 5%，為跌幅最大藍籌。其次是中升控股 (881) 及創科實業 (669) 跌逾 5%。申洲國際 (2313)、招商銀行(3968)、信義光能(968) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 4%。藥明生物 (2269) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、比亞迪(1211)、中銀香港(2388)、中國神華(1088) 及信義玻璃 (868) 跌逾 2%。碧桂園服務 (6098) 及碧桂園 (2007) 漲 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是港鐵 (66)、銀河娛樂(27) 及中國人壽 (2628) 升 1%。

恒生科指跌 2.2%，收報 3115 點，成份股 4 升 25 跌 1 持平。大型科技股普跌，快手 (1024) 升逾 1%，美團 (3690)、百度(9888) 及小米 (1810) 跌逾 5%、3% 及 2%，網易 (9999) 跌逾 9%，為跌幅最大成份股。其次是萬國數據 (9698) 跌逾 8%。小鵬汽車 (9868)、蔚來(9866) 及理想汽車 (2015) 跌逾 5%-8%。阿里健康 (241)、京東健康(6618) 及平安好醫生 (1833) 跌 3%-5%。金蝶國際 (268) 及比亞迪電子 (285) 跌 3%。商湯 (20) 及瑞聲科技 (2018) 漲逾 5% 及 3%，為升幅最大成份股。

板塊方面，電訊股逆市上升。中國電信 (728) 漲逾 2%，中國移動 (941) 及中國聯通 (762) 升近 1%。電動車、線上醫療、遊戲、光伏、煤炭及水泥股跑輸大市，跌幅居前。心動公司 (2400) 跌逾 10%，中手游 (302)、IGG(799) 及創夢天地 (1119) 跌逾 5%。信義光能 (968)、協鑫科技(3800) 及福萊特玻璃 (6865) 跌逾 4%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌逾 5% 及 3%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 跌 2%-4%。

周四上証指數低開 0.3%，早盤震蘯走低，最多曾跌 1.1%，午後輾轉上揚，以全日高位收市， 收報 3115.43 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 9100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元。滬深股通北向交易淨買入 14 億元，11 月以來累積淨買入 366 億元，10 月淨賣出 573 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家新聞出版署發布 11 月份國產網絡遊戲審批信息，共 70 款遊戲獲批，騰訊、網易、中青寶、完美世界等旗下公司產品在列。(Wind)

中國商務部公布，今年 1 至 10 月全國實際使用外資 (FDI)10898.6 億元人民幣，按年增長 14.4%；折合 1683.4 億美元，按年增長 17.4%。(信報)

香港失業率連續 6 個月下降。政府統計處公布，本港今年 8 月至 10 月經季節性調整的失業率降至 3.8%，較 7 月至 9 月的 3.9%，下降 0.1 個百分點。(信報)

歐盟統計局公布，歐羅區 10 月消費物價調和指數 (HICP) 終值按月上漲 1.5%，符合預期；按年上漲 10.6%，略低於初值及預期上升 10.7%，但仍處於紀錄高位。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，按非通用會計準則，截至 9 月底止，第二季股東應佔盈利則為 338.2 億元(人民幣 • 下同)，按年增長 19%。期內，收入 2071.76 億元，按年升 3%。截至昨日，在現行 250 億美元回購計劃下，已回購了約 180 億美元的股份。該公司已獲董事會授權將現有的股份回購計劃另外增加 150 億美元，並將有效期延長至 2025 年 3 月底前。(信報)

網易 (9999) 公布，截至今年 9 月底止第三季經調整盈利 74.7 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 93.6%。期內，淨收入 244.27 億元，按年升 10.1%。派第三季度股息每股 0.087 美元。網易表示，與暴雪簽訂了相關授權協議，在中國大陸地區發行了多款暴雪遊戲。這些授權將於 2023 年 1 月到期且將不會續期。授權的到期對網易的財務業績將不會產生重大影響。(信報)



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