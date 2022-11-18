鉅亨美股雷達： 應材本季財測優 亞馬遜CEO稱裁員計畫持續至明年

美股重要看點：

美將公布 10 月成屋銷售。美國 10 年期公債殖利率來到 3.793%。美股期貨週五 (17 日) 上升，道瓊期貨漲 0.46%，標普 500 期貨漲 0.66%，那斯達克 100 期貨漲 0.87%。

投資人持續關注各項經濟數據，以了解聯準會 (Fed) 政策動向。Fed 鷹派大將、聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (17 日) 表示，即使對貨幣政策進行「最鴿派」的分析，Fed 也需要繼續升息，可能至少再提高 1 個百分點。他認為升息到目前為止「對觀察到的通膨而言效果有限」。

布拉德指出，即使採用「鴿派」假設，基本的貨幣政策規則也將要求利率至少升至 5% 左右，而更嚴格的假設會建議利率高於 7%。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也表示，很難知道 Fed 將須升息到什麼程度，但在通膨明顯觸頂前不應停止。

卡什卡里說，雖然 Fed 今年已大幅升息，但這些升息舉措的全部影響可能需要一年的時間才能在整個經濟範圍內顯現出來。

但目前通膨是 Fed 2% 目標的 3 倍之多，Fed 決策者戮力透過提高借貸成本以抑制需求，使需求與可用的勞動力、商品和服務供應更加一致。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 認為，美國明年通膨將大幅下降，預計核心 PCE 從現在的 5% 放緩至 2023 年底的 3%；失業率上升 0.5%。

高盛估計美國未來 12 個月出現衰退的可能性為 35%，而市場普遍認為是 65%。同時 Fed 預計將再升息 125 個基點，高於之前的 100 基點；其中 12 月升息 50 基點，明年 2 月、3 月和 5 月各升息 25 個基點。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月成屋銷售數量 (萬戶)，預估 439，前值 471

重要個股動態：

美國半導體設備商應用材料 (Applied Material) 公布強勁第 4 季營收和獲利，對本季 (2023 會計年度第 1 季) 的預測也打敗市場預期，看好供應鏈瓶頸好轉有助抵銷經濟低迷的打擊。

應材執行長 Gary Dickerson 對前景展露信心，認為應材有機會交出優於整個產業的表現，因為供應鏈瓶頸化解之後，應材將有能力滿足更多訂單。

他說，雖然經濟大環境正在惡化，但晶片製造商仍在投資新技術以保持領先對手的優勢，客戶之間還在持續競賽。

AMAT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 周四 (17 日) 向員工發布備忘錄，透露隨著公司領導層繼續做出調整，裁員計畫將一路持續到明年。

亞馬遜本周開始向部分部門通知裁員，包含設備和服務部門，除了裁員以外，也有向部分員工提供自願離職方案。

CNBC 此前引述知情人士說法報導，亞馬遜最終目標為裁員一萬人，但實際受影響的人數還不確定。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM) 周四 (17 日) 上修全年財測，並表示受益於拜登政府「通膨削減法案」的電動車補貼之賜，北美電動車部門將在 2025 年開始盈利，使公司未來三年的營收年成長率衝上 12%。

這家底特律車廠周四舉行投資人大會，高層預測，隨著電動車買氣增溫，電動車事業將在 2025 年開始獲利。財務長 Paul Jacobson 透露，聯邦補貼可讓通用電動車每輛的稅前獲利增加 3500 到 5500 美元。