美國上周房貸利率大幅下降 但對購屋助益甚微

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，上周房貸申請量較前周增加了 2.7%。該數字已對退伍軍人節假期進行額外調整。

上周的 CPI 報告顯示通貨膨脹可能開始緩解，導致債券殖利率和房貸利率暴跌。房貸利率上周四 (10 日) 為 2009 年開始記錄以來，30 年期固定房貸平均利率創下最大單日跌幅。

以每周平均值而論，符合資格的 30 年期固定利率房貸利率從 7.14% 降至 6.9%。

根據《Mortgage News Daily》的另一項調查顯示，光是上周四單日利率就下降了 60 個基點。

本周房屋貸款再融資申請下降了 2%，較一年前同周下降 88%。利率下降發生在本周末，周五 (11 日) 是聯邦假日退伍軍人節，因此再融資需求可能尚未對利率下降做出充分反應。

購屋的房貸申請通常不會對利率變化做出快速反應，但本周增加了 4%，較一年前同周下降 46%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 說，「所有貸款類型的購屋申請均有增加，平均購屋貸款降至 2021 年 1 月以來的最低金額。」

由於房價下跌或可能更多的首購族再次進入入門級市場，貸款規模也可能下降。

本周之初房貸利率沒有太大變化，但美國 10 年期國債殖利率在美國生產者物價指數 (PPI) 上月數據以略低於預期的速度成長後，周二 (15 日) 上午首次下跌。