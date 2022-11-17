〈房產〉預售屋禁換約措施實施近一年 北台灣成屋銷售比重仍低

《平均地權條例》修正草案下個月便公布滿一週年，如同宣告預售屋「只能買、不能賣」的「預售屋禁止換約」措施，未明顯降低建商推出預售屋建案的意願。市調機構指出，相對之下，金融機構土建融利率提高和市場需求盛衰，對業者推案規劃影響更明顯。

根據住展統計，較去年全年，今年北台灣新成屋案量占比減少約 3 個百分點，預售屋推案仍是新建案市場主力。六地區中，台北市、桃園市的新成屋案量占比稍上升，新北市、基隆市、宜蘭地區和新竹地區的成屋案量比例下滑。

住展企研室經理成采錡表示，因《平均地權條例》修正草案送進立法院後未有新進展，目前該草案對北台灣房市供給面的影響程度尚有限，相較之下，土建融利率提高和市場需求盛衰對業者推案規劃的影響更明顯。

根據住展統計，截至今年 10 月底，北台灣新建案推案量累計逾 9800 億元，其中預售屋建案案量約 8445 億元、占整體推案量 85.5％；新成屋建案案量約 1430 億元，占整體推案量的 14.5%。

近年房市交易熱絡的新竹地區，今年新成屋案量占比為北台灣倒數第一。截至今年 10 月底止，新竹縣市總推案量逼近 1400 億元，已較去年全年推案量高出逾百億元，不過因新推案多採預售模式，新成屋案量僅約 41.7 億元，占整區推案量 3%，與去年新成屋案量占比 26.5％相較，大減 23.5 個百分點。

成采錡表示，新竹成屋推案量變化較顯著區域，都是購屋需求相對強的房市熱區，在市場買氣熱絡及預售案銷況普遍良好等因素影響下，線上成屋供給減少，再加上區域房價居於歷史高檔，業者積極推出預售案，成屋案量占比因而大幅下滑。

也因有新竹墊底，桃園新成屋案量占比來到倒數第二。桃園今年截至 10 月底，總推案量約 2851 億元，其中新成屋案量約 308 億元、占總量 10.8%，儘管成屋案量占比較去年小增 1.6 個百分點，桃園仍是北台灣新成屋選擇相對少的縣市。

大台北地區成屋供給量一向不多，台北市今年前 10 個月，新建案推案量共約 2053 億元，其中成屋推案量僅約 442.39 億元，占總推案量約 21.5%，較去年全年增 6.2 個百分點，為北台灣成屋推案量占比上升幅度最大的縣市。而成屋占比上升主因，為中正區豪宅案進場，抬升新成屋案量。

至於新北市，截至 10 月底，新建案推案量約 3200 億元，之中成屋推案量約 574 億元，占全市推案量約 17.9％，較去年下滑 3.4 個百分點。

成采錡指出，儘管受營建成本上揚等因素影響，部分業者選擇邊建邊售或先建後售模式，但根據目前掌握資訊，市場上籌備中新案仍多為預售屋，因此預估接下來預售案仍會是北台灣推案主流，成屋案則易受營建業缺工影響，工期拉長而延後進場時間，結果就是短期內預售和成屋案量差距仍將持續擴大。