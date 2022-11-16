國家住都中心攜手冠德投資266億元 打造台北國家級行政園區

國家住都中心於今 (16) 日順利完成「臺北市行二行三公辦都市更新案」出資人綜合評選，由冠德建設 (2520-TW) 獲最優申請人資格，整合創造國家級行政園區與核心地標宅邸，全案投資總額高達 266.83 億元。

此公辦都更案將規劃地上 20-22 層之中央部會與北市府辦公空間以及地上 25-26 層的優質住宅，並於低樓層部規劃商業設施，啟動西區門戶串聯華山特區發展契機；全案投資總額約 266.83 億元，將可創造 661.51 億產值，預計最快於今年底前完成簽約。

國家住都中心表示，「臺北市行二行三公辦都市更新案」鄰近西區門戶地帶，基地面積合計 21313.88 平方公尺 (約 6458 坪)，土地使用分區為行政專用區及住三，為北市中心區難得的整街廓開發。

此案透過都市更新興建行政園區，除因應公、私地主「當下」使用需求外，進一步整併周邊機關使用空間，釋放低度利用使用公有土地，提供「未來」城市發展更多的想像，加上本案整合規劃商業設施，引入活動人潮，將啟動西區門戶串聯華山特區發展契機。

國家住都中心指出，冠德建設以「台灣心 HUB(Taiwan New Hub)」為核心概念，由潘冀聯合建築師事務所設計，將行政大廳動線提升至 3 樓，規劃園區 SKY LOBBY 清楚分流辦公與商場人潮，更聯手無印良品整合行政園區共同需求，於 8-11 樓創造具年輕活力的共享辦公空間，附屬商業空間則預計由環球購物中心統一經營管理。

國家住都中心指出，冠德建設除最大化保障本案原住戶居住權益外，針對本案之更新住宅產品，以「共好新居」及「綠色住宅」為發展主軸，除每戶型均有二面以上自然採光外，由 SWA 集團以城市宏觀視角塑造的 365 日市民共享綠廊，保留基地老樹、並結合互動式水景空間，延伸商業、藝術、教育等活動。