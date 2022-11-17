〈房產〉大台北地區核准危老重建升溫 核准率突破8成高於全台

雖然近期房市買氣稍淡，但大台北地區危老重建卻非常旺。據建築經理業者彙整內政部資料顯示，雙北地區「核准率」再破 8 成，高於全台平均，近期並有北市的老飯店「康華大飯店」通過核准，統計北市目前已累計有 15 間老舊飯店核准危老改建，

安信建經總經理張峰榮表示，大台北危老重建風潮正盛，雖然申請量受到景氣下滑影響，但核定速度加速，重建量能還在進一步擴張當中。

安信建經彙整內政部資料指出，至今年 9 月底止，台北市危老申請件數為 910 件，核定件數 732 件；雖然申請件數僅季增 4 件，但核定件數卻大增 49 件，核准率衝高至約 80.44%，不僅較今年 6 月與去年同期雙雙上升逾 5 個百分點，更為統計以來北市核准率次高紀錄。

新北市同期危老重建申請件數為 566 件、季增 17 件，核准件數則來到 460 件、季增 34 件，核准率走高至 81.27%，較 6 月上升約 3.67 個百分點，也比去年同期增加 1.58 個百分點,，並創歷史新高。

張峰榮分析，受房地產景氣走弱、易整合的重建案漸少，以及爛尾樓疑慮等多重負面因素拖累，今年下半年全國危老新增申請件數僅有 152 件，其中台北市更只增加 4 件。然而，因新申請件數減緩，行政審核效率反而提升，大台北更是如此，所以危老重建核准率雙雙達到八成以上，超過全台平均值 79.56%。由於核准率大升，雙北市重建量能不減反增。

近來新北市出現建商資金不足、建案工程中斷的情況，再加上爛尾樓疑慮籠罩，導致地主對危老重建卻步。張峰榮建議，若地主想走危老重建卻又擔心建商工程爛尾，不妨透過「全案管理」方式，由建經公司協助地主完成老屋重建的心願。

建經業者推出的「全案管理」一條龍代位執行模式進行重建，地主可擔任起造人，而營造工程由建經公司協助地主決策發包的營造廠商，及全程興建管理，並搭配不動產開發信託、營造商及相關廠商，依工程實際進度請款並專款專用，因此可以避免建商爛尾、或者地主權益受損等棘手問題。

同時，危老重建不受央行土建融限貸限制，而安信建經又多能向銀行爭取到較優惠且彈性的放款條件，使地主獲利最大化並降低風險，地主無須擔憂交由不知名的建商重建，而出現資金斷鏈、工程爛尾等問題阻礙重建計畫。