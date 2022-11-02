〈房產〉無懼預售市場變心 建照、開工、使照件數挑戰金融海嘯後新高

全台房市今年預售市場變化大，近月市場預售揭露案件數量較去年旺季腰斬，不過市場供給未踩煞車，前三季全台房屋建築執照、開工件數、使用執照件數反向走高，恐將造成一手市場新增供給量大增。

根據內政部統計資料顯示，今年前三季建照發出數量達 13.4 萬戶，有機會挑戰 1994 年後新高；開工量前三季達 11 萬戶，全年有機會挑戰 2009 年統計以來新高；使照數量前三季高達 8 萬戶，全年也有可能挑戰 2008 年後的新高。一手市場的新增供給量大，一旦遇到不景氣，恐會增加市場壓力。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場景氣暢旺時，一手市場供給量大也不會造成太大壓力，開發商也會趁這時候積極買地推案，不過一旦景氣開始反轉，一手建案供給量大就會出現問題，尤其是新興重劃區、房價飆漲區，更會出現市場價格競爭。

統計顯示，今年前三季建照量達 13.4 萬戶，若第四季請照狀況未減慢，則全年的建照量有可能挑戰 1994 年後的新高。曾敬德指出，觀察目前開發商對於景氣也有些疑慮，尤其今年底又有選舉等因素影響，可能會放緩推案的腳步。

至於比較接近實質供給的開工數量，統計顯示，2022 年前三季開工住宅數量達 11 萬戶，推估全年可望超過 14 萬戶，並挑戰 2009 年有開工數據統計以來的新高，至於反映過去開工後完工的使照數量，今年前三季也已經達到 8 萬戶，全年有機會超過 10 萬戶，並挑戰 2008 年後的新高。

曾敬德表示，預售市場往往是市場領頭羊，不管是景氣好帶動房價，或者景氣欠佳時價格修正，都是一手帶動二手市場，不過當房市已經由高檔轉為盤整時，就需要時間去化這些新案，過去 2016、2017 年景氣低迷時，就有開發商喊出三不政策「不買地、不推案、不交屋」，以求快速回收資金，要觀察未來開發商是否會因為銷售放緩且推案量大而調整策略。