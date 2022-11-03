〈房產〉10月住展風向球指標分數大減逼近黃藍燈 預售推案減

市調機構住展今 (3) 日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10 月分數為 42.2 分，對應燈號「連 15 綠」，但分數較 9 月的 46.1 分大減，為 2021 年 8 月以來新低點，分數逼近代表衰退注意的黃藍燈。同時，市場預售推案量大減。

住展指出，10 月風向球六大構成項目呈現「二平、四降」，僅待售建案個數、議價率持平，預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數等四項分數下跌。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，風向球分數下滑主因，為新推案驟減和市場買氣不振。受週末大雨和選舉造勢活動等因素影響，10 月案場來人大減、買氣再下修。對此，不少業者再使出「以拖待變」，放緩推案步調，導致預售推案量大減。

住展指出，10 月預售屋推案量僅約 500 多億元，預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 北投「心仝聚」和「樸園璞開石」，南港「中瑋吾年」；新北市 - 板橋「德鄰豊」、三重「家泰豐和」、新店「宏普 GRAND PARK」、泰山「華固一莊」、林口「侘極」；桃園市 - 觀音「和境初見」、桃園「百俊吾双」和「三本大序」；新竹市 - 北區「聚吉第」等案。

而新成屋推案量更少，10 月完工釋出的新成屋戶數僅約百戶，單一案量逾 15 億元以上指標案為台北市中山「冠德大直湛」。

成采錡指出，延續 9 月「旺季不旺」態勢，10 月北台灣整體房市表現低迷，少數新案以預約客衝高來人量，成交情況則取決價位高低；在房價水準最高的北市，除北投、內湖外，其餘行政區市況悽慘，更有部分建案單週成交量掛蛋。

而 10 月新建案平均議價率約 10.41%，變動幅度不大。不過在線上銷售中個案較多的新北、桃園各重劃區，新案開價漸趨保守，價位與前波推案差異縮小中。

成采錡指出，買方出手意願低落，賣方便降低推案量來控制線上建案銷售壓力，唯全球經濟下行風險增加，打擊消費者信心，房市成交量每下愈況。隨著地方選戰進入衝刺期，造勢活動分散民眾注意力，預估 11 月北台灣新建案市場仍會在買賣雙方僵持中度過。