〈房產〉三因素影響 北市Q3豪宅交易創3年新低

今年以來台股跌跌不休，被視為影響豪宅市場買氣的重要因素，房仲業者統計台北市近 3 年各季億級豪宅交易量，2020 年第一季 55 筆，逐季成長到當年第四季達 114 筆，為近 3 年最高峰，但今年第三季北市目前實價登錄僅 23 筆豪宅交易揭露，創近 3 年單季新低量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台股自疫情爆發後，曾在 2020 年初從 12000 多點下修到低於 9500 點，不過隨後因疫情控制得宜，加上全球紓困推升市場資金水位，使台股在 2020 年 3 月底開始反彈，並一路保持強勁漲勢，甚至在今年 1 月衝破 18500 點；然而後續受烏俄戰爭、美國升息、全球經濟下行等影響下，股市從「萬八」下修約 3 成，如今持續在「萬三」附近徘徊，這也和北市豪宅交易波段吻合。

陳定中分析，首都豪宅的消費客群為高資產族，而高資產族對經濟的反應敏感，資金佈局也具有多元性與國際性，高資產族在股市賺錢時，常會將部分獲利了結，並轉投房地產，使資產更具抗通膨效益；反之，2022 年股市從高點大跌，富豪們的投資取向便趨於保守，奉行現金為王的原則，因此當台股大幅下挫，經濟展望浮現變數時，大戶置產規劃也會比較觀望，使國內的豪宅買氣因而放緩。

但 2021 年台北市豪宅交易量出現 V 型走勢，和股市持續在高檔盤旋的態勢略有不同。陳定中指出，去年股市表現平穩，但房市則因去年 5 月到 7 月全台處於三級警戒，加上疫情重挫不少產業發展，交易陷入一波低迷氛圍，直到 7 月底解封後才趨向活絡，以致去年豪宅量能呈 V 型走勢，也顯示影響豪宅買氣的因素不單是經濟，近年的疫情與政策，也左右豪宅交易量能。

除了金融市場的變化，影響豪宅買氣的因素也包括央行的限貸政策。第一建經總經理謝萬雄表示，去年 3 月中下旬央行的第二波信用管制，把豪宅貸款成數從 6 成降至 55 成，第 4 戶起更只有 4 成，增添去年第二季豪宅市場的觀望氣氛；2021 年底央行的第四波信用管制，進一步把豪宅貸款成數通通壓低到 4 成，助長市場的保守心態，導致 2022 年豪宅交易量漸漸萎縮。而在限貸政策下，財力充沛且仍有意進場的買家，索性不辦房貸捧現金購屋，使市場上屢見無貸款的豪宅交易。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然台北市的豪宅交易量縮減，但價格還是保持在一定水位，北市近年總價上億、單價逾百萬的豪宅，整體平均單價都在 130 萬元以上，且今年與 2020、2021 年相比依然上漲，顯示豪宅的價格支撐力道尚屬穩健。

在豪宅交易的區域分佈方面，基本上台北市仍以大安區的大安森林公園周邊、中山區的大直水岸、松山區的敦化林蔭道，以及信義計畫區為主。而北市蛋白區豪宅也急起直追，包括內湖的西湖生活圈、碧湖周邊及五期重劃區等地，在內科中高階主管與影視名人的加持下，也頻傳豪宅交易，使內湖漸漸躋身為台北市豪宅交易的後起之秀。