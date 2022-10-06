美光等記憶體大廠相繼減產 三星老神在在

隨全球需求疲軟、經濟成長放緩，記憶體大廠美光（Micron）與業界二哥 SK 海力士等公司相繼宣布減產，然而三星並未跟隨前者步伐，表示仍保持記憶體晶片產量。

根據韓聯社報導，三星執行副總兼記憶體全球銷售暨行銷主管 Han Jin-man 周三（5 日）在美國參加三星科技日年度大會表示，三星的重點是保持穩定的供應，而不是降低產量。

由於近期記憶體庫存量增導致價格下滑，三星高層在會上也詳述公司如何透過夥伴關係提高其在面對新產業挑戰的韌性。高層表示，三星將與紅帽公司（Red Hat）、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 雲端合作推出更多的晶片研究中心。報導指出，三星計劃今年年底在南韓開設一個記憶體研究中心。

另一方面，各大記憶體廠因考量到市況疲弱陸續宣布減產，美光 (MU-US) 宣布在 2022 會計年度（截至 2023 年 8 月）將減少約 80 億美元，即至少 30%，晶圓廠設備支出減少 50%；海力士則傳出明年資本支出大幅縮減，此前也因前景不確定性延後清州擴產案。此外，日本記憶體廠鎧俠也宣布減產計畫，自 10 月起減產 3 成、減產規模將為 10 年來最大。

業界人士指出，美光、鎧俠、SK 海力士在全球 DRAM 與 NAND 晶片市占總和進逼甚至超越三星，時值記憶體市場供過於求，價格直直落，三大廠不約而同大幅縮減投資或產出，對市場正面效果比三星單一公司宣布減產或縮手資本支出還可觀。