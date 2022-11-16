面臨生活成本危機 Airbnb上架單房房源暴增

Airbnb Inc (ABNB-US) 周三 (16 日) 表示，由於越來越多人在面臨生活成本危機的情況下尋求額外收入，第 3 季其平台上的單房房源「不成比例地」增加了 31%。

該公司表示，各地區的房屋掛牌數量有所增加，但沒有透露具體數字，為了提振成長，它在周三發布了應用程式更新以簡化這個過程。

Airbnb CEO 切斯基 (Brian Chesky) 表示：「很多人比以往任何時候都更有興趣出租家中的房間來支付他們的生活費用。」他直指烏克蘭戰爭導致的高通膨給脆弱的家庭預算帶來了壓力。

該公司引用一項調查指出，Airbnb 上約 46% 的房東表示，他們使用出租房間的額外收入來支付食物和其他物品，而十分之一的房東表示，這有助於他們避免被驅逐或喪失房貸抵押權。

然而，部分備受歡迎的旅遊觀光地點指責該公司加劇了住房短缺，因為在旅遊激增的情況下，越來越房東將房產出租給度假者，而不是尋找長期租戶。

Airbnb 聯合創始人布雷卡齊茲克 (Nathan Blecharczyk) 將住房短缺歸咎於利率上升，並補充說這一行也很難適應買家越來越在大城市以外尋找房屋的情況。

與此同時，該公司表示，雖然面臨經濟逆風，但由於旅遊需求沒有放緩的跡象，遠距工作導致旅客停留時間延長的情形將繼續提振業績。

它還在應用程式更新中擴展其「分類」功能，允許用戶在不輸入目的地的情況下預訂假期。