美光計劃在紐約州投資1千億美元 蓋新半導體工廠

根據紐約時報（NYT）周二（4 日）報導，記憶體大廠美光（Micron）計劃在未來 20 年或更長時間內，在紐約州投資 1,000 億美元建立一座新廠，建廠準備工作將於明年開始並在 2024 年開始施工，預估 2025 年開始運作量產。

美光的新廠坐落在紐約州的克萊鎮（Clay），將替該區創造近 5 萬個就業機會，其中包含 9 千名美光員工、替供應商、承包商等提供 4 萬的個就業機會，另外美光與州政府也將在社區與員工培訓方面投入 5 億美元。

據悉，紐約州對半導體產業的激勵措施規模達 55 億美元，為有史以來規模數一數二大的州。紐約州官員指出，隨美光創造的就業機會與私人投資達到里程碑，財政支持也將逐步到位。

不過聯邦政府將向美光的建廠計畫提供多少資金仍不確定，由於晶片法案幾個月前才剛通過，企業要等到明年才能申請政府補貼。

美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，沒有晶片法案的支持就不會有建廠的決定。有了該法再加上稅收待遇優惠，以及紐約等州政府的合作，是能與亞洲國家提供的補貼比擬並把晶片製造業帶回美國所需的關鍵因素。

紐約州民主黨參議員、參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）一直支持晶片法案立法，也力挺紐約州成為半導體產業投資的地點。

他表示，美光的決定是為晶片法案立法努力三年的另一項成果，雖然美國多年來半導體製造業下滑，但有這項立法能讓美國扭轉這種局面。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）在這次說服美光投資該州也貢獻出一份力。

截稿前，美光 (MU-US) 盤中上漲 4.08%，每股暫報 53.88 美元。