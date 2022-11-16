棄油轉電兆元商機夯 全台首檔雙電基金募集倒數

近年來全球所掀起的電動車浪潮，需有電才可以驅動行駛，惟受到極端氣候、國際地緣政治變化等影響，部分地區面對缺電、限電的消息時有所聞，看準「電動車」與「多元電力」雙電趨勢造就兆元商機，群益投信今 (16) 日舉辦記者會宣布，推出全台首檔鎖定雙電主題之基金「群益智慧聯網電動車基金」，將在 11 月 24 日展開募集。

群益智慧聯網電動車基金以全球受惠聚焦於電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的，瞄準未來 30 年全球變革趨勢。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，基於減緩氣候變遷，電動車產業鏈順勢興起，在各國政策鼓勵之下，全球電動車銷量持續增長，電動車已是各國際大廠競相發展布局的領域，相關零組件與基建發展前景佳，包括電池材料、動力馬達、電源供應器、整車中心等等，長線商機與投資前景值得期待。

洪玉婷表示，在多元電力與電動車並駕齊驅投資主流下，在投資上兩者兼顧也可望帶來如虎添翼的效果，觀察近二年、近三年以及近五年的統計回測，若僅佈局電動車產業，期間報酬為 4%、111% 與 85%，但若採雙電主題配置，採 1/3 電動車、1/3 電池、1/3 太陽能的配置，上述期間報酬分別為 29%、146% 以及 139%，更能掌握雙產業之績效成長潛力。

群益投信表示，與現行市面上的電動車相關基金、ETF 不同的地方在於，群益智慧聯網電動車基金採多元電力與電動車雙主軸配置，聚焦「棄油轉電」破壞式創新技術四大領域，包括：電動車、電力商機、智動駕駛、車聯網，標的選取上並不局限於硬體商機，而是採產業上、中、下游與軟硬體兼具的布局，在區域分布上以雙電技術領先者美國，以及雙電關鍵產品最大生產者中國為主，並搭配韓國、日本、歐洲等同樣在雙電研發與生產上具有亮點的企業來建構投資組合。