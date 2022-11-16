〈台股盤後〉傳產股壓盤拉回百點收黑 未能站穩半年線

台股今 (16) 日跳空開高，盤中一度大漲百點站上半年線，但隨著上檔賣壓湧現，傳產股走弱下，半年線未能站穩，終場翻黑小跌 8.96 點或 0.06%，來到 14537.35 點，成交金額 2826.22 億元。

台積電今日持續吸引買盤進駐，收漲 7 元或 1.46%，來到 487 元，聯發科也漲近 1%，鴻海則收平盤，其他強勢的電子指標還有創意漲 7.1%、矽力 *-KY 漲 6.4%、技嘉漲半根，微星及嘉澤漲 3%，瑞昱、緯穎、聯詠等也有 2% 左右的漲幅。

不過，昨日表現強勢的采鈺今日回檔，下跌 3.3%、友達、聯電均跌 3% 上下，群創、旭隼、台達電、廣達等也同步走弱。

傳產股今日續弱，台塑四寶全面下挫，台塑話下跌超過 3%，南亞跌 2%、台塑及台化也同步收跌；潤泰雙雄跌逾 2%，台泥也跌 2.8%，聯華、統一也跌 2% 以上。

航運股表現同樣低迷，貨櫃海運三雄僅萬海收紅，長榮及陽明雙雙走跌，航空雙雄則均收黑。

在大盤震盪下，資金也再度進駐生技族群避險，生華科、逸達、基亞、高端疫苗亮燈漲停，台康生、全宇生技 - KY 漲 7%，寶齡富錦、藥華藥漲 5%、晉宏、保瑞、智擎都漲超過 4%。