明年成長股投資亮點一次掌握 雙電基金募集倒數

今 (2022) 年以來資本市場震盪，群益投信表示，隨著明年通膨有望趨緩，現階段是掌握明年成長股反彈的投資契機，又以銷售動能佳的電動車與多元電力題材最為值得留意，軟硬體投資亮點多，看準此商機，雙電基金「群益智慧聯網電動車基金」將在 11/24 募集。

投信法人表示，觀察 2000 年以來，包括 2002 年與 2008 年兩次經驗，以 S&P500 成長股指數來看，當前一年歷經大跌後，隔年都有超過二成、相當明顯的反彈，隨著明年通膨有望趨緩，利空因素逐步消退，現階段反而是掌握明年成長股反彈的投資契機。

在成長股當中，法人看好，電動車將為未來移動工具之主流，而多元電力題材在全球電力轉型趨勢下商機龐大，且兩者都是各主要國家政策發展重點，投資前景值得期待。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，就成長股來看，PC 及智慧型手機等消費性電子產品在近期同時面臨升息及庫存調整壓力，股價因而回檔，但汽車產業較不受庫存調整影響，其中電動車的銷售動能明顯更佳，是搶反彈的好選擇。

洪玉婷表示，根據 MarkLines 與 IEA 的統計，2020、2021 年電動車銷量增速分別為 41% 與 120%，在全球電動車滲透率提升下，需求料持續攀升，有助帶動相關供應鏈表現，軟硬體投資亮點多，包括馬達與電控、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車中心等，2035 年電動車產業產值上看 6 兆美元，中長線投資前景可期。

洪玉婷進一步指出，在多元電力方面，近年來在全球不少地方面臨缺電或限電挑戰，令多元電力發展成為各國政策重點之一，以美國來看，根據美國能源署 (EIA) 最新一期的電力月報指出，截至 8 月底止，與去年同期間相比，太陽能及風力發電量分別增長 29.3%、22%，在各發電方式中成長率分居一、三名，顯示電力轉型為現在進行式，並且正要進入成長期。

此外，站在長期角度來看，在智慧城市概念已在全球植根下，為求穩定供電以及更具效率的電力調度，智慧電網、儲能設備的發展更被視為重要電力解決方案，因此前述相關產業的成長潛力可期，更是投資布局上不容忽視的板塊。