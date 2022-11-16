東元攜海龍簽訂離岸風電統包合約 2025年Q1併網發電

東元 (1504-TW) 與海龍離岸風電今 (16) 日在彰化縣彰濱工業區，舉行陸域降壓站統包工程簽約暨祈福儀式，該風場預計 2025 年第一季陸續併網發電，建置容量達 1044 MW，將成台灣最大單一離岸風電開發計畫。

海龍計畫由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，位於彰化外海約 40-50 公里處，為協助離岸風電技術在地化，海龍 2021 年 9 月與東元簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議。

海龍預計 2024 年併網 2A 風場，共 300MW、2025 年併網 2B 風場，共 512MW 與 3 號風場 744MW。東元統包工程範疇至 2B 及 3 號風場，其中四台變壓器將全數在台灣生產製造，此外，變電站系統中的高壓 GIS(氣體絕緣開關設備)、配電盤、空調設備、柴油發電機等重型電氣設備，也將由台灣廠商製造供應。

海龍專案總監岳慕駒 (Felipe Montero) 表示，今年整體進度穩健推進，陸域降壓站簽約象徵達成計畫的重要里程碑。東元電機擁有豐富離岸風電實績與建設經驗，相信此項合作將助益台灣綠能產業鏈的發展。

東元智慧能源事業群總經理張松鑌指出，離岸風電強調高規格的工安和工程品質，東元將採用符合環保規定的施工機具，並隨時監控施工空氣品質和噪音。東元已累積約 2GW 離岸風電陸上變電站統包工程合約，今年更將爭取第三階段海上變電站相關工程及儲能系統等再生能源工程商機，進而結合國際夥伴打入亞太風電市場。