莫德納Omicron加強劑較原始新冠疫苗有更強免疫反應

莫德納 (Moderna Inc)(MRNA-US) 周一 (14 日) 表示，與原初疫苗相比，在一項中後期研究中，當作為加強劑接種時，其 Omicron 訂製疫苗對 BA.4/5 亞變體產生更好的免疫反應。

該公司表示，數據顯示，Moderna 的 Omicron 訂製疫苗 mRNA-1273.214 和 mRNA-1273.222 對 BA.4/5 亞變體產生的抗體反應，比其在接種疫苗和加強免疫的成年人中的原始疫苗更高。然而，在對約 40 名參與者的分析中，Moderna 表示，與 BA.4/5 相比，即使病毒中和活​​性仍然「強勁」，新出現的子變體 BQ.1.1 的中和抗體反應水平下降近 5 倍。

競爭對手輝瑞公司 (PFE-US) 及其德國合作夥伴 BioNTech SE (BNTX-US) 本月稍早時候表示，它們針對 BA.4/5 亞變體的 Omicron 訂製注射在一個月後在老年人中產生比原始疫苗更強的抗體反應。

根據臨床前研究的數據，Moderna 和輝瑞公司生產的 Omicron 訂製的加強劑已在美國獲得批准，用於成人以及年僅 5 歲的兒童。根據政府數據，截至 11 月 9 日，近 3140 萬美國人接種了更新後的疫苗，上周約有 510 萬人接種疫苗。