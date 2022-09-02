美國疾控中心專家投票 支持莫德納和輝瑞的Omicron疫苗加強針

針對最新 Omicron 變異株改良的 Covid-19 疫苗加強針，順利獲得美國疾控中心 (CDC) 專家組的支持，並呼籲符合條件者接種加強針。

美國疾控中心的免疫實踐諮詢委員會，以 13-1 的投票結果，推薦莫德納 (MRNA-US) 的疫苗加強針用於 18 歲及以上成年人，推薦輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 的加強針用於 12 歲及以上人群。

疾控中心主任 Rochelle Walensky 強調，這項建議是在全面的科學評估和強有力的科學討論之後提出的，並強烈建議美國人前往接種。根據此前報導，拜登政府已經計畫在勞動節 (9 月 5 日) 周末開始，提供次世代的加強針。

這一決定並非沒有爭議，因為幾位小組成員表示，他們希望從人體試驗中，獲得更多關於其有效性和安全性的數據，俄亥俄州立大學小兒科教授 Pablo Sanchez 在表決時投下反對票。

目前流通的疫苗，針對的是最初出現在中國武漢的原始病毒株。但由於病毒的快速變異，它們針對變異株效果變差，特別是接下來預計會在秋冬流行的 BA.4 及 BA.5 子變種病毒。

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 周三批准針對 omicron BA.5 的新冠疫苗加強劑，輝瑞周四表示，他們有望 10 月初向 FDA 提出申請，授權讓 5 歲至 11 歲兒童使用次世代疫苗。

CDC 指出，BA.5 是美國目前的流行株，超過 88% 的確診者都是感染 BA.5。