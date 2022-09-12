日本批准施打輝瑞與莫德納次世代疫苗

日本厚生省周一（12 日）晚間批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）針對 Omicron 變種病毒株的次世代新冠疫苗追加劑，替這些疫苗製造商在全球第三大醫療市場推廣鋪平道路。

日本專家小組建議部署追加劑不久後，厚生省就批准接種。該小組建議，輝瑞的 Omicron 追加劑可用於 12 歲及以上民眾，而莫德納則限制用於 18 歲以上成人。

這是繼美國、英國與澳洲在過去幾個月批准類似追加劑之後，日本成為最新批准該疫苗追加劑的國家。南韓與台灣只批准莫德納的次世代疫苗接種，即針對原始病毒與 Omicron 變種病毒株的疫苗。隨新冠病毒持續變種，各國衛生部門盼能透過新一代疫苗接種來提升應對疫情的能力。

輝瑞與莫德納的疫苗都針對兩種病毒株，一為原始病毒，另一種為 BA1.，後者為去年北半球冬天疫情肆虐時期 Omicron 病毒早期的變種版本。

除上述輝瑞與莫德納外，賽諾菲、葛蘭素史克以及中國科興、國藥都在開發對抗 Omicron 變種的新疫苗，目前 Omicron 已成為全球最流行的新冠變種病毒株。

據悉，近期研究發現，次世代疫苗較原始疫苗略有成效。新南威爾士大學柯比研究所（Kirby Institute）的研究人員上月發現，施打原始新冠病毒株追加劑後，中和病毒的抗體會增加約 11 倍，但針對 Omicron 疫苗的追加劑施打後，還能讓中和抗體再進一步增加 1.5 倍。

日本首相岸田文雄表示，日本正打算加快原定在 10 月開打追加劑的計畫，讓防疫工作在冬季做到滴水不漏。他稱，對於符合條件的人，如果之前已經至少接種兩次新冠疫苗，則可以免費施打新疫苗追加劑。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 美股盤前上漲 0.33%，每股暫報 48 美元；莫德納 (MRNA-US) 上漲 0.33%，每股暫報 142.75 美元。