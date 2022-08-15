全球首見 英國批准莫德納二價疫苗 可同時針對Omicron原始和變種病毒

英國周一 (15 日) 成為世上第一個批准雙重新冠疫苗的國家，這款疫苗既可以對付原始病毒，也可以對付較新的 Omicron 變種病毒。

這種升級版的莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 疫苗被稱為二價疫苗，因為它針對兩種變種病毒。在周一獲得英國藥品和保健產品監管局 (MHRA) 的批准後，預計將從秋季開始向成年人提供加強疫苗。

它還得到了英國政府獨立科學諮詢機構人類藥物委員會 (CHM) 的認可。

MHRA 表示，雖然現有對抗新冠病毒原始病毒株的疫苗能繼續提供良好的保護，但隨著病毒的進化，強化版本將提供更好的防護。

MHRA CEO 瑞恩 (June Raine) 博士說，「在英國使用的第一代新冠病苗繼續為預防這種疾病提供重要保護並挽救生命。而新的二價疫苗能帶給我們一個鋒利的工具，可以幫助我們隨著病毒的不斷進化而免受這種疾病的侵害。」

CHM 補充說，疫苗獲批代表疫苗開發向前邁出一大步，特別是對於具有高突變水平的病毒，「新冠病毒為了逃避疫苗提供的免疫力而不斷進化。這種新型二價疫苗代表了開發抗擊病毒的疫苗的下一步，它能夠觸發比原始疫苗更廣泛的免疫反應。」

該批准是在臨床試驗之後進行的，其中 Moderna 的二價疫苗的加強劑被證明可以引發對最初的 2020 菌株以及去年冬天在英國出現的 Omicron BA.1 的強烈免疫反應。

此外也發現它對目前英國主流菌株 Omicron 子變體 BA.4 和 BA.5 也能產生良好的免疫反應。

英國政府尚未確切宣布誰將接種疫苗，但從下個月起，英國所有 50 歲以上和高危險人群將獲得某種形式的加強劑接種。

隨著病毒的繼續傳播，英國政府在 7 月降低獲得秋季加強劑的年齡門檻。