日經：莫德納考慮赴日設廠 前提是日本政府簽下10年長約

《日本經濟新聞》周三 (14 日) 報導，美國生技大廠莫德納 (MRNA-US) 正考慮到日本設廠，但前提是日本政府必須簽下 10 年長約，且在一定期間內向莫德納採購疫苗。

莫德納執行長班塞爾 (Stephane Bancel) 表示，目前考慮在日本設置一條龍的生產工廠，且包括原料藥的生產在內。他表示，莫德納有意在日本生產新冠疫苗和流感疫苗等，不過在選址問題等方面還未作出決定。

班塞爾指出，在日本設廠的前提是，日本政府必須和該公司簽下一定期間的長期採購合約。莫德納方面的具體構想是和日本政府簽下為期 10 年的長期合作夥伴合約，目前也正在進行談判當中；在條件方面，則是希望比照莫德納先前和加拿大、英國、澳洲等國所簽下的合約辦理。

關於新冠肺炎的未來發展動向，班塞爾認為疫情不會完全消失，就如同流感一樣，社會有必要與之共存；而最後在透過每年一次的疫苗接種，將可保護大多數人免於感染。

莫德納研發的次世代雙價疫苗，已取得日本官方使用授權，該疫苗對 Omicron 亞型變異株 BA.1 有預防效果，日本近期內也即將展開接種作業。另外在可因應目前主流 BA.4 和 BA.5 的疫苗方面，莫德納也正在準備申請使用許可。