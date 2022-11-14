〈美股早盤〉Fed官員放鷹 主要指數開低

美國聯準會（Fed）官員放鷹，削弱市場對 Fed 放緩其激進收緊貨幣政策的希望，美股主要指數周一（14 日）開低。美國公債殖利率攀升、美元指數走高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 0.05%，那斯達克綜合指跌逾 110 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 1%。

Fed 理事華勒（Christopher Waller）表示，在 Fed 停止升息之前，「我們還有一段路要走」。此番言論一出後，美元隨即走高，美國 10 年期公債殖利率也跟著水漲船高，截稿前美元指數報 106.92、10 年期殖利率報 3.863%。

不過，華勒也表示 Fed 可能開始考慮在 12 月或之後的會議將升息幅度下調至 2 碼（50 個基點）。

此外，儘管上周美國通膨降溫跡象和 Fed 轉鴿前景推動標普 500 指數創下 6 月來最佳單周表現，但一些全球大型基金管理公司仍堅持避險部位，以應對根深蒂固的通膨威脅。

其中摩根大通資產管理公司至少在一項策略上的資產配置達到創紀錄水準，而瑞銀集團的避險基金解決方案團隊則保持防禦性。

其他消息方面，拜習會落幕，雙方會談 3 小時，會後拜登表示，國的一中政策不變，反對片面改變現狀，維護台海和平穩定符合世界利益。拜登也對中國脅迫台灣、日益挑釁行為、破壞台海和更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮之舉，提出美方異議。

值得注意的是，白宮表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將出訪中國，有外媒將其解讀成兩國關係解凍的跡象。根據聲明，兩國還將恢復高級官員之間關於氣候變化、經濟穩定和債務減免、衛生和糧食安全等問題的會談。

俄烏戰爭方面，拜登和習近平一致認為「絕不應該打核戰爭」，兩人反對「在烏克蘭使用或威脅使用核武」。習近平和北京政府先前一直不願意公開批評俄羅斯入侵烏克蘭一事。

貿易方面，中國外交部在會後聲明表示，發動貿易戰或技術戰、人為「築牆設壁」、推動脫鈎和切斷供應鏈等行為，是違背市場經濟原則且破壞國際貿易規則，這種企圖不符合何人的利益。外交部還表示，鎮壓和遏止只會增強中國人民的意志和士氣。

截至台北時間周一（14 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

超微 (AMD-US) 早盤上漲 1.73%，至每股 73.62 美元

晶片製造商超微（AMD）早盤漲逾 3%，此前華爾街投行 Baird 和瑞銀都上調對該股評等，其中 Baird 將其評等從「中性」上調至「跑贏大盤」，目標價從每股 65 美元上調至 100 美元。兩家投行指出，產業周期趨向正面，資料中心設備製造商對 AMD 的 Genoa 晶片需求強勁。

孩之寶 (HAS-US) 早盤下跌 7.30%，至每股 58.78 美元

玩具製造商孩之寶（Hasbro）盤前下跌逾 5%，此前美銀將其股價評等從「買入」下調至「減持」。美銀對孩之寶旗下卡牌遊戲魔法風雲會（Magic: The Gathering）業務進行深入調查後表示，該公司一直過度印刷卡片，破壞業務的長期價值。

Oatly(OTLY-US) 早盤下跌 19.80%，至每股 1.97 美元

燕麥飲料製造商 Oatly 股價在盤前跌近 12%，此前該公司上季虧損超預期、營收表現不及預期。Oatly 表示，公司業績受到一系列因素的影響，包括中國新冠疫情的限制措施、生產挑戰與美元走強。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

富達國際（Fidelity International）首席投資策略師 Salman Ahmed 表示，市場對美國通膨過度解讀，通膨成長雖然放緩但一點都不慢，Fed 還需要更多數據來重新評估終點利率。

中國股市受到房產救市措施、放緩對新冠疫情限制激勵走強。太平洋投資管理公司（PIMCO）董事總經理兼投資組合經理 Stephen Chang 受訪時表示，風險仍然很多，但似乎一些尾部風險已被消除。