黑田東彥：日元急貶傾向已止步 維持超寬鬆貨幣政策

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥周一 (14 日) 出席在日本名古屋市內舉行的一場金融經濟懇談會，他在會後記者會上針對外匯狀況表示「(日本) 政府已數度介入外匯市場，單方面的日元急貶傾向已暫時止步」。另外，超寬鬆的貨幣政策也將持續。

另有關日本政府、日本央行於 2013 年揭示以 2% 通膨目標來做為政策協定主軸，黑田東彥周一表示該目標「到現在都還有效」，一再重申將繼續維持現在的超寬鬆貨幣政策。

黑田東彥周一在記者會上指出「最近的日元走貶是單方面的，會損及企業的事業計畫及確定性」，並提到「不光是日元，全球主要貨幣兌換美元時都出現貶勢。美國成長率預料將走緩，很難想像美元一強的局面會持續下去」。

周一 (14 日) 在東京外匯市場，日元兌美元匯價一度來到 139 左右，與上個月 (10 月) 相比，日元呈現走強態勢。

金融政策方面，黑田東彥表示，由於 2023 年度之後的通膨展望低於 2%，因此將維持貨幣寬鬆；而當狀況有所變化時，也將進行充分討論來進行因應。

關於 FTX 的破產問題，黑田東彥表示監管當局會進行適當因應；在加密資產管制層面的因應上，有必要機動性的推動相關作業。

黑田東彥周一上午出席在日本名古屋市內舉行的一場金融經濟懇談會，他在致詞時表示「當前局面應當繼續實施貨幣寬鬆，以確實支撐經濟活動。」暗示將持續維持超寬鬆的貨幣政策。關於 2023 年春天的勞資談判，他認為「勞動供需緊縮，加上到目前為止的物價上揚，應該會適度反映在薪資上」。

有關日本國內經濟，黑田東彥認為「由於疫情和供給限制的影響走緩，日本經濟持續回溫的可能性高」，並指出日本「極度寬鬆的金融環境將會繼續維持」，也提到日本國內企業的資金調度成本落在極低水準，包含中小企業在內的企業資金調度情況正持續獲得改善。