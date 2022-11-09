觀光振興政策奏效 10月日本九州住宿稼動率回到疫情前水準

《日本經濟新聞》周三 (9 日) 報導，根據「九州經濟調查協會」(Kyushu Economic Research Center，KERC)，2022 年 10 月九州 7 縣的住宿稼動指數年增 24.1 個點數至 69.4，是該調查自 2018 年 7 月展開以來的最高數字。日本政府推動的「全國旅行支援」觀光振興政策奏效。

2022 年 10 月，日本九州地區的飯店、旅館營運，在日本政府的全國旅行支援觀光振興政策帶動之下出現明顯回溫。然而在另一方面，似乎也有飯店因為人手不足問題，而導致無法準備好空房的情形。

另外，同月份的沖繩縣住宿稼動指數也達到 62.3，創下 2019 年 2 月以來的高水準。

以同比來看，九州 7 縣和沖繩縣共 8 個縣當中，有 6 個縣的上揚幅度超過 20 個點數。

住宿稼動指數是基於住宿預約網站所顯示的空房數據來算出。雖然目前國外觀光客尚未正式回流，但是該指數已超越疫情前的水準，也因此 KERC 負責相關業務的人員指出，有飯店可能因為人手不足而無法備妥空房。

KERC 預測今後在全國旅行支援的效果下，指數走向將維持在高水準；而飯店業者是否能確保足夠人手，也將成為提升住宿稼動率的重要關鍵。

另外，KERC 在周三也公布了 11 月份九州 7 縣的景氣動向指數預測數字，預估月增 1.2% 至 116.8、出現近 5 個月來的首度上揚。當地疫情出現趨緩現象，旅行相關消費的回溫也將指數拉高；另外製造業的僱用回溫也同樣帶來部分貢獻。