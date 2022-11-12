美股今年暴跌 股神巴菲特為何不大舉逢低進場？

儘管標準普爾 500 指數今年一度暴跌超過 20%，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威集團總體上仍然迴避購買美股，波士頓學院 (Boston College) 固定收益教授 Paul Ciampa 週五 (11 日) 指出，以巴菲特指標和其他指標來看，目前環境仍不利價值投資者。

自 2020 年以來，波克夏的現金儲備規模就在高檔徘徊，波克夏第三季 (截至今年 9 月底) 的現金儲備為 1090 億美元，而第二季為 1054 億美元。換句話說，由於股票估值仍然很高，儘管今年標準普爾 500 指數和那斯達克指數暴跌，滿手現金的巴菲特幾乎沒發現什麼感興趣的標的。

有「大盤溫度計」之稱的「巴菲特指標」週五來到 155.22 %，該指標是分析師們用來衡量目前金融市場的重要參考，計算方式為所有「股票的總市值」除以「國內生產毛額」。

巴菲特指標和其他指標來看，目前美股環境仍不利價值投資者 (圖片：AFP)

巴菲特曾表示該指標落在 70% ~ 80% 時，股市是被低估的，這時候就是一個買股票的好時機，超過 120% 則表示股市高估。隨著美股總體估值飆升，巴菲特可能已放寬此門檻，但經濟學者 Ciampa 認為，美股估值仍無法過高。

雖然今年美股進入熊市震撼市場，但美股基本上沒有處於所謂的價值區。

標普指數的股價淨值比 (PBR) 仍高達 3.8 倍，而那斯達克 100 指數的市淨率刻達 5.8 倍。假設標普成分股在未來 12 個月的累計股息總計約為每股 64 美元，高登股利成長模式 (Gordon Dividend Growth Model) 所隱含的公允價值，假設股票報酬率為 7%，增長率為 5%，標普應落在 3,200 點左右。

高登模型的建置是採用股利評價模式，並透過股利折現法，來衡量當前公司之股價，即當前公司股價應等於未來所有可能發放股利折現總和，即淨現值 (NPV, Net Present Value)。

高登模型公式參考 (圖片：維基百科)

再者，根據對標普長期趨勢分析來看，聯邦基金利率每升高 4 碼，標普將下跌約 7.1%，而那斯達克 100 指數將下跌 9.6%。

由於聯準會今年以來已升息 15 碼，聯準會主席鮑爾更暗示升息循環將延續到明 (2023) 年初，屆時利率將攀升約 5% 以上，這意味著美股近期快速反彈很可能是短暫的，美股暴跌之路仍有一大段要走。

那斯達克 100 指數週五收紅 1.82% 至 11,817.01 點，今年迄今跌幅仍高達 28.39%。標普 500 指數收漲 0.92%，收 3,992.93 點，今年迄今跌幅為 16.75%。