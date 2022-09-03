跟著股神走！避險基金趨吉避凶 大買波克夏

多家外媒週五 (2 日) 報導，美股動盪不斷的時刻，許多避險基金為了趨吉避凶，開始大肆買入「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 股票，今年第二季加碼總規模高達近 10 億美元。

由於聯準會啟動升息循環、烏俄戰爭、能源危機和供應鏈問題未完全緩解，美股主指自 2022 年初以來繳出的成績單相當慘烈，標普 500 指數迄今跌幅高達 18.19%，但同期波克夏 (BRK.B-US) 僅下滑 7.69%，遠優於大盤表現。

波克夏持股以穩健、安全的長期投資標的著稱，隨著聯準會不斷地升息，華爾街一些最頂尖的避險基金為了更謹慎的投資，選擇買入波克夏等相對安全的個股。

最頂尖的避險基金為了更謹慎的投資，選擇買入波克夏 (圖片：AFP)

數據顯示，頂尖的避險基金在第二季收購價值近 10 億美元的波克夏股票，包括知名量化避險基金德劭 (D​​E Shaw)、文藝復興科技 (Renaissance Technologies) 和橋水基金 (Bridgewater Associates)。

此外，今年 6 月份有 20 家從未持有波克夏的避險基金將波克夏股票首度加入其投資組合當中。

這凸顯越來越多避險基金願意接受持有增長放緩的股票，他們認為波克夏 B 股極具吸引力，符合波動性低，而且股價相對較低好入手。

全球投資管理公司 Chilton 創辦人 Richard Chilton 透露：「自從巴菲特今年開始加碼西方石油後，我們便決定增持波克夏，相信最終巴菲特會取得西方石油 (OXY-US) 的控制權。」

Chilton 說：「我認為持有波克夏的風險非常低，而且有望獲得相當高的報酬，這是價值投資，透過分析商業模式並進行長期投資買入。」