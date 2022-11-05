〈財報前瞻〉股神的波克夏Q3財報即將來襲 聚焦庫藏股、股票投資、颶風伊恩損失

「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 將在週六 (5 日) 公布第三季財報，除了財報獲利之外，有關庫藏股、個股投資變化，以及颶風伊恩 (Hurricane Ian) 和其他天災帶來的業務損失，預計將引發投資人更多關注。

分析師預計，波克夏第三季 A 股每股純益將下降約 2% 至 4,205 美元，年度稅後營業利益約 300 億美元，但由於巴菲特長期跟股東強調要關注長期利潤趨勢，因此預估這不是投資人最關注的問題。

庫藏股

波克夏今年以來已放緩購買自家股票的腳步，波克夏第一季回購 30 億美元，第二季僅回購 10 億美元，低於 2021 年平均每季約 70 億美元的回購速度。

「股神」巴菲特旗下的波克夏今年以來已放緩庫藏股的腳步 (圖片：AFP)

Edward Jones 分析師 James Shanahan 預計波克夏第三季回購 30 億美元的股票，而超過 40 億美元將視為波克夏股票的一大利多。

個股投資變化

波克夏第一季積極搶購股票，淨買入 400 億美元以上股票，其中近一半是雪佛龍 (CVX-US) ，第二季增速放緩至 40 億美元，鑑於第三季股市疲軟，投資人將關注隨財報一同公布的 10-Q (季報)，一窺波克夏是否大舉加碼蘋果 (AAPL-US) 或雪佛龍等個股。

颶風伊恩等天災損失

波克夏業務遍及保險、鐵路、公用事業、能源等領域，其中保險業務是波克夏營收組成最大的一個板塊，包括汽車保險巨人 Geico。外界關注，有「世紀颶風」的「伊恩颶風」自 9 月下旬以 4 級颶風強度襲擊美國佛州等地，波克夏的承保利潤可能蒙受 30 億美元的損失。

美國總經健康狀況

波克夏業務「四大支柱」之一為伯靈頓北方聖大菲鐵路公司 (BNSF)，為美國最大的鐵路公司之一，Shanahan 表示：「波克夏是一家非常多元化的公司，它將提供對美國總體經濟狀況的一些見解。」

西方石油 (Occidental Petroleum)

波克夏自今年初以來一直增持西方石油 (OXY-US)，持股比重約 20%，波克夏可能會在財報中認列西方石油的獲利占比，即採用權益會計法。目前還不清楚西方石油的獲利是否會計入波克夏財報中，因為西方石油要等到下週二才公布最新財報。