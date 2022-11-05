〈財報前瞻〉股神的波克夏Q3財報即將來襲 聚焦庫藏股、股票投資、颶風伊恩損失

「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 將在週六 (5 日) 公布第三季財報，除了財報獲利之外，有關庫藏股、個股投資變化，以及颶風伊恩 (Hurricane Ian) 和其他天災帶來的業務損失，預計將引發投資人更多關注。
分析師預計，波克夏第三季 A 股每股純益將下降約 2% 至 4,205 美元，年度稅後營業利益約 300 億美元，但由於巴菲特長期跟股東強調要關注長期利潤趨勢，因此預估這不是投資人最關注的問題。
庫藏股
波克夏今年以來已放緩購買自家股票的腳步，波克夏第一季回購 30 億美元，第二季僅回購 10 億美元，低於 2021 年平均每季約 70 億美元的回購速度。
Edward Jones 分析師 James Shanahan 預計波克夏第三季回購 30 億美元的股票，而超過 40 億美元將視為波克夏股票的一大利多。
個股投資變化
波克夏第一季積極搶購股票，淨買入 400 億美元以上股票，其中近一半是雪佛龍 (CVX-US) ，第二季增速放緩至 40 億美元，鑑於第三季股市疲軟，投資人將關注隨財報一同公布的 10-Q (季報)，一窺波克夏是否大舉加碼蘋果 (AAPL-US) 或雪佛龍等個股。
颶風伊恩等天災損失
波克夏業務遍及保險、鐵路、公用事業、能源等領域，其中保險業務是波克夏營收組成最大的一個板塊，包括汽車保險巨人 Geico。外界關注，有「世紀颶風」的「伊恩颶風」自 9 月下旬以 4 級颶風強度襲擊美國佛州等地，波克夏的承保利潤可能蒙受 30 億美元的損失。
美國總經健康狀況
波克夏業務「四大支柱」之一為伯靈頓北方聖大菲鐵路公司 (BNSF)，為美國最大的鐵路公司之一，Shanahan 表示：「波克夏是一家非常多元化的公司，它將提供對美國總體經濟狀況的一些見解。」
西方石油 (Occidental Petroleum)
波克夏自今年初以來一直增持西方石油 (OXY-US)，持股比重約 20%，波克夏可能會在財報中認列西方石油的獲利占比，即採用權益會計法。目前還不清楚西方石油的獲利是否會計入波克夏財報中，因為西方石油要等到下週二才公布最新財報。