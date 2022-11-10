中壽陪憨兒練藝術 連13年贊助育成繪畫比賽

疫情阻擋不了憨兒們對畫畫的熱愛，時空的隔離反讓畫作成了最好的傾吐與交流媒介！為鼓勵心智障礙朋友展現藝術潛能與自信，中國人壽連續 13 年贊助育成基金會「心智障礙者繪畫比賽」，期間幫助超過 6,600 人次心智障礙者及其家庭，中壽駿山通訊處連續 7 年號召同仁擔任典禮志工，前往協助，看到憨兒們上台領獎時的興奮與家人們欣慰神情，令人動容。

今年主題是幸福動物園，吸引了超過 600 位參賽者，憨兒們展現才華，用畫筆與色彩抒發出澎湃情感，自由無拘的運筆和純真心思，讓每一幅作品無論是用色、造型與創意皆令人驚艷，每一位參賽者都是藝術家。

有人畫出了與最愛動物相處的幸福時刻，有人將動物擬人化，畫出溫馨的家庭、可愛的童趣、奇幻的夢想國度等，本次勇奪青少組第二名的孫郁茵，患有中度唐氏症，用超現實的手法將動物擬人化，畫出住家附近的鄉間田野景象，跟媽媽散步、追著蝴蝶奔跑、在大樹下與狗兒嬉戲，繽紛創意備受評審讚賞，全家對郁茵獲獎十分開心，她更是興奮地說：早就準備好要上台領獎的洋裝！

中壽總經理黃淑芬表示，中壽秉持以人為本、以客戶為中心的核心價值，期許成為客戶人生馬拉松裡的最佳陪練員，而與公益夥伴育成基金會多年攜手合作舉辦的心智障礙者繪畫比賽，正如同中壽陪伴憨兒們練藝術，鼓勵這群心智障礙朋友展現獨一無二的才華，同時也吸引了越來越多民眾及機構團體關注，透過畫作看見憨兒們的精彩想像力與積極正能量，能夠更有自信地融入社會，這也是中壽與社會共好，展現的正面影響力。

中壽秉持「愛與關懷」的企業文化精神，從企業贊助到協助推廣庇護商品，鼓勵同仁投入志工服務，藉由實際體驗及社會參與，讓善循環不斷轉動。今年持續秉持雙公益理念，捐贈盛產釋迦至育成基金會，紓緩疫情期間機構物資募集不易之困境，讓憨兒們能享用到營養蔬果，也幫助產地農民度難關，為減少食物浪費盡一份力，創造多贏。