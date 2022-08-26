開發金上半年獲利進帳136億元 中壽7月淨值重回千億元

開發金 (2883-TW) 今 (26) 日舉行第 2 季法說，在子公司中壽拉抬下，帶動金控前 6 月稅後純益 136.2 億元，每股稅後純益 0.81 元，但中壽今年前 6 月淨值降至 891 億元，不過隨股市反彈、債券殖利率回落，7 月淨值已回升至千億元以上。

開發金今年上半年獲利貢獻主要靠中國人壽挹注，中壽上半年稅後純益 135.3 億元，雖是金控獲利金雞母，但中壽今年前 6 月淨值卻降至 891 億元，較去 (2021) 年底 1770 億元近乎腰斬，連帶拖累母公司金控淨值跌破 2000 億元，僅剩 1839 億元。

開發金總經理龐德明表示，中壽淨值比下降是整體產業問題，且淨值比下滑屬短期現象，認為「未來接軌 IFRS17 後挑戰可望減輕」，強調在投資部位上將採取長期穩定策略。

對於中壽上半年淨值下滑，中壽總經理黃淑芬說明，上半年受俄烏戰爭、通膨與疫情等因素影響導致市場波動，使資本評價縮水影響淨值縮水，截至 6 月底中壽淨值共 891 億元，但 7 月淨值已回升至千億元以上。

在投資配置部分，截至今年 6 月底中壽持有台股部位共 1515 億元、占整體比重約 7%，較去年底 1942 億元，約 9% 比重略低；至於債券部分，海外債券從去年的 1 兆 2967 億元增至 1 兆 4212 億元，比重突破 6 成達 65.6%。另外，國內債券 ETF 水位約 2485 億元、占比約 11.5%。

根據中壽資料顯示，截至今年前 6 月投資報酬率約 4.79%，負債成本 2.98%。

另外，凱基銀行上半年稅後純益 28.8 億元，在利息收入的帶動下，年增幅 27%，並持續優化放款組合，淨利息收益率也提升至 1.43%；凱基證券上半年稅後純益 21.4 億元，在股權與債券承銷業務維持領先地位。

至於中華開發資本因資本市場震盪造成未實現評價損失，上半年淨損為 15.8 億元，但預期下半年可望重啟獲利動能。