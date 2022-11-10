美國10月CPI數據降溫 Fed升息步伐可望放緩

美國周四（10 日）公布 10 月消費者物價指數（CPI）年增率報 7.7%，低於市場預期的 8%，較前值 8.2% 大幅回落；排除食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年升 6.3%，低於市場預期的 6.5% 與前值 6.6%。隨通膨指數回落，聯準會（Fed）有望在 12 月放緩升息步伐。

美國 10 月 CPI 年增率大幅回落至 7.7%，低於經濟學家預期。(圖片：ZeroHedge)

按月來看，9 月 CPI 報 0.4%，與前值持平，但低於市場預期的 0.6%；9 月核心 CPI 報 0.3%，低於市場預期的 0.5% 與前值 0.6%，整體數據透露在 Fed 大幅升息下通膨開始降溫。

備受矚目的核心通膨也出現降溫跡象，年增率和月增率均低於經濟學家預期。(圖片：ZeroHedge)

生活成本仍高 醫療保健指數大幅下行

即便 10 月通膨開始降溫，但仍遠高於 Fed 的 2% 目標，而切報告的幾個領域顯示生活成本依然很高，其中占 CPI 月三分之一的住房成本 10 月成長 0.8%，創 1990 年以來最大單月漲幅，較去年同期上漲 6.9%，創 1982 年以來最高增幅。

此外，10 月燃油價格暴漲 19.8%，12 個月以來上漲 68.5%；食品指數當月上漲 0.6%，較去年同期上漲 10.9%，能源指數分別上漲 1.8% 和 17.6%。

正如外界普遍預估，醫療保健指數在 10 月下降 0.5%，拖累核心服務下行，其中醫院及相關服務指數月減 0.2%，處方藥指數下降 0.1%。

二手車和卡車指數加速下跌，上月下跌 2.4%；服裝指數、航空票價指數均有所下跌，家庭家具和經營指數保持不變。

值得注意的是，美國勞工部同日公布的另一份報顯示，當月實質平均時薪報 - 0.1%，較去年同期下降 2.8%，不過與前值維持一樣水準。此數據意味著，由於通膨攀升，美國工人在 10 月份再次減薪。

市場燃起 Fed 轉鴿希望

10 月 CPI 報告出爐後，美股期貨指數短線飆升。標普 500 指數期貨漲近 2.8%、道瓊指數期貨漲近 2.4%、那斯達克 100 指數期貨漲逾 3%；美元指數短線下挫 100 點、金價短線拉升。

外界目前抱持通膨觸頂與 Fed 轉鴿的希望，根據芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率達到 80.6%，而升息 3 碼（75 個基點）的機率降至 19.4%。

圖片：芝商所 FedWatch Tool

有報導分析指出，CPI 增幅有望在未來一年進一步放緩，不過經濟學家預估要回到 Fed 的目標還需要經濟衰退與失業率攀升同時出現。支撑 Fed 繼續激進升息預期的基石是美國通膨，若通膨以比預期更快的速度下滑，Fed 放緩升息步伐的空間將更大。

專家看法

德銀首席美國經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，10 月通膨報告是個好消息，是支持通膨正從高峰下降的證據。

紐約 FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示，儘管通膨仍高，但有證據顯示 Fed 已扭轉頹勢，預料未來升息步伐將開始放緩。

彭博經濟學家 Anna Wong 表示，10 月核心 CPI 增幅放緩給 Fed 鴿派官員提供一個強而有力的理由來放緩未來的升息步伐。

市場反應

截稿前，道瓊工業指數上漲近 870 點或近 2.7%，暫報 33,379.48 點；那斯達克綜合指數漲近 580 點或近 5.6%，暫報 10,937.03 點；標普 500 指數漲近 160 點或 4.2%，暫報 3,906.15 點；費城半導體指數漲逾 160 點或近 6.6%，暫報 2,586.05 點。

美國公債 10 年期殖利率跌至 3.857%，美元指數跌至 108.19，黃金大漲 2.45%，報每盎司 1,755.70 美元。