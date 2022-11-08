美國期中選舉即將登場 如何影響股債匯？

美國 2022 年期中選舉將於周二（8 日）舉行，本次選舉不僅是拜登政府的期中考試，也是 2024 年總統大選的前哨戰。

目前市場預估共和黨將至少贏得眾議院的控制權。摩根士丹利分析師 Michael Wilson 認為，共和黨的勝選將替美國公債殖利率走低和美股上漲提供潛在的催化劑。

倘若共和黨「大獲全勝」可能會大大增加財政支出被凍結以及歷來最高預算赤字下調的可能性，從而推動 10 年期美國公債價格上漲，維持股市攀升態勢。

值得注意的是，本次選舉大批共和黨參選人都獲得前總統川普的背書。如果共和黨在選舉中大勝，市場再未來兩年可能面臨更多的政治不確定性。

目前選情如何？

本次選舉主要改選眾議院 435 個席位和參議院 100 個席位中的 34 個席位，39 個州和地區州長的選舉也將同步進行。根據 FiveThirtyEight 數據，目前共和黨被看好會贏得眾議院。

參議院則被認為是勝負難料。包括喬治亞州、賓夕法尼亞州、內華達州、俄亥俄州、亞利桑那州以及威斯康辛州等 6 州的選舉人被視為決定參議院最終歸屬的重點區。

值得注意的是，由於喬治亞州和路易斯安那州的決選日期在普選之後，期中選舉結果可能無法在 11 月 8 日揭曉，考慮到目前喬治亞州是搖擺州，兩黨席位的最終結果最晚可能將在 12 月 6 日揭曉。

如果民主黨在眾議院或參議院輸給共和黨，民主黨的權力將大幅下降。在拜登未來兩年任期內，民主黨基本可以和任何重要立法說再見了。

拜登同時也將面臨共和黨的彈劾攻擊。如果共和黨贏得部分國會控制權，將可以透過傳票和法庭聽證會對民主黨進行調查。部分共和黨人已傳出要彈劾拜登的聲音，類似川普在 2020、2021 年的彈劾鬧劇可能會在拜登身上重演，市場不確定性將大大增強。

對美股有何影響？

歷史上來看，美股一般會在期中選舉後迎來一波漲勢，其原因是美國政客為了能夠當選通常會制定更寬鬆的政策，在當選後兌現。

瑞銀透過對 1950 年後 18 次期中選舉的統計發現，標普 500 指數從期中選舉年的 8 月到隔年的 3 月平均漲幅為 14.5%，中位數為 16.4%。

另外，部分投資人認為分裂的政府對股市有利：政府什麼事都做不成，未來兩年也不會再有不確定性，這將增添企業營運的確定性。

但需要注意的是，歷史上在 2010 年期中選舉後，美國政府的僵局導致長期債務上限的問題以及政府關閉。儘管 2011 年的《預算控制法案》解決了這個局面，但該法案是在經濟仍然疲軟的情況下實施緊縮性財政政策。

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 認為，期中選舉結果公布前市場應該會出現短期波動，尤其考慮到投資人對消費者物價指數存有焦慮。

美股板塊方面，美國軍事工業股與選舉關係最為密切。目前市場預估，無論周二投票結果如何，美國國防支出都將增加，但共和黨大勝將替「顯著」成長奠定基礎，如果民主黨保留一院控制權或兩院，支出將「適度」增加。

乾淨能源類股也值得留意。如果民主黨保持對國會控制，其對於綠能立法將有望持續推進。而在民主黨最近推動一項旨在降低處方藥價格的法律之後，製藥和生物科技類股則可能受惠於共和黨的勝選。

對美債和美元的影響如何？

目前市場預估，如果共和黨贏得眾議院和參議院的控制權，美國公債價格將上漲，但如果民主黨保助參眾兩院，美元將延續漲勢。

對美債投資人而言，今年最大變數來自美國聯準會（Fed），主席鮑爾此前已經打破市場對央行轉鴿的期望，稱放慢升息步伐，但終點利率可能更高。

共和黨已公開表示要限制政府支出，部分議員提議逐步提高醫療保險和社會保障的資格年齡。歷史上，緊縮的財政政策通常與較低的通膨相關，並讓美債投資更具吸引力。

部分美債投資人目前希望民主黨輸掉選舉，這將降低民主黨透過更多財政刺激方案的機率，減輕鮑爾持續升息的壓力，從而推動美債價格反彈、美元回落。

不過海通證券認為，期中選舉可能無法改變目前美元走強、利率高漲、美股羸弱的市場局面。

一方面，美國經濟仍有韌性，截至 10 月下旬，美國周度經濟指數年化增速仍在 2% 附近，優於疫情前水準。另一方面，美國核心通膨壓力仍高，短期難有明顯降溫趨勢，再加上美國就業市場表現強勁，失業率維持在歷史新低附近，Fed 可能延長升息周期，美元將保持強勢、美債殖利率仍有上行可能，美股調整尚未結束。

預防選舉預期逆轉

值得注意的是，由於越來越多美國民眾使用郵寄投票，傳統監測方式對結果的預測已經失準，如果民主黨覺得表現優於預期，更可能導致市場波動加強。

目前市場基本已經消化共和黨獲勝預期，如果民主黨意外獲勝，將使民主黨國會有能力頒布更多財政擴張性政策，以響應拜登「重建美好未來」（Build Back Better Act）法案，短期影響可能是美國公債殖利率繼續上升和美元走強，而終點利率將更高。