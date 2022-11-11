美國10月通膨數據報喜後 Fed兩官員放鴿

繼美國報告顯示 10 月通膨降溫後，兩位聯準會（Fed）官員周四（10 日）相繼表示放緩升息步伐的時刻即將到來，不過仍強調他們遏止高通膨的決心。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，有鑑於 Fed 已經累計進行一系列升息舉措，在接下來的幾個月內，伴隨足夠收緊程度，預料將放緩升息步伐。他還表示，升息 2 碼（50 個基點）的幅度依然很大。

哈克預估，在明年某個時候，Fed 將讓利率保持在限制性水準一段時間，讓貨幣政策發揮作用，透過借貸成本上升影響經濟，之後的情況再由經濟數據決定，如果有必要，Fed 可以根據數據表現進一步收緊貨幣政策。

哈克也列出 Fed 貨幣政策轉向的條件：需要看到若干通膨指標持續下降、確保通膨預期不會失去控制。

另外，哈克承認美國經濟正在放緩，但他指出就業市場依然吃緊，而通膨位在高處，並稱有證據表明 Fed 可以在不對就業市場造成不必要的損傷下降低通膨。

通膨預期方面，他預估今年核心消費者物價指數（CPI）今年應該會回落至 4.8%、明年為 3.5%、2024 年為 2.5%，Fed 的目標是 2%。他也提到，目前信貸市場風險沒有上升，不過受疫情而承壓的房市值得留意。

與此同時，達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）同日表示，上月 CPI 增幅低於預期是令人感到欣慰的消息，不過對抗通膨是條漫漫長路，這會是場持久戰。

蘿根認為可能很快就適合放慢升息步伐，讓 Fed 官員能更仔細評估金融和經濟狀況的改變，但她仍警告不要將放緩升息步伐與寬鬆政策混為一談。

蘿根明確表示，在她來看，放緩升息步伐的決定與即將到來的數據並沒有特別密切關連，她更願意從利率的最終水準、維持限制性利率的時間，以及決定進一步升息或降息的因素等方面來看待整體 Fed 的貨幣政策策略。

蘿根還強調，Fed 應該開始注意金融市場狀況，傳遞出清晰的訊號，即 Fed 不僅要留意通膨與就業市場，也要注意其行動會如何影響市場。

哈克與蘿根並非今年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員，他們是明年的投票委員。