美國上周房貸利率升至7.14% 接近2001年以來新高

抵押貸款銀行協會（MBA）周三（9 日）公布數據顯示，截至 11 月 4 日當周，美國 30 年期固定利率抵押貸款合約利率升至 7.14%，逼近 2001 年以來新高。

根據 MBA 的數據，該協會的購房貸款申請指數微升 1.3%，為 6 周以來的首次成長。然而，購買需求仍然比一年前下降了 41%，接近 7 年來的最低點。

此外，包括再融資在內的整體購房貸款申請指數下跌，降至 1997 年以來最低水準，再融資指數本周又下降了 4%，與一年前同期相比，下降了 87%，降至 22 年低點。

房地產市場是經濟中對利率變化最敏感的領域之一，隨著聯準會（Fed）收緊貨幣政策以幫助降低通膨，房地產市場今年迅速惡化。

MBA 負責經濟和行業預測的副主席 Joel Kan 在一份聲明中說：「在有消息稱 Fed 將繼續提高短期利率以應對高通膨後，上周抵押貸款利率走高。30 年固定利率連續第三周保持在 7% 以上，大多數抵押貸款類型的利率都有所上升。」

抵押貸款利率的穩步攀升也激勵了更多購屋者尋求更便宜的融資選擇，如可調利率貸款。5 年期可調抵押貸款利率升至 5.87%，為 2011 年以來新高。

業內人士認為，如果周四（10 日）公布的消費者物價指數（CPI）指數高於預期，Fed 可能會在 12 月的會議上選擇再次大幅提高聯邦基金利率，可能推動抵押貸款利率略微幅上升。因此，外界預估，抵押貸款利率將進一步上升，可能會達到 8%。