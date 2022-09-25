央行再升息 房貸利率地板價年底逼近2字頭

中央銀行第 3 季再升半碼 (0.125 個百分點)，公股銀行 26 日起將調升存放款牌告利率，而攸關有殼族支出的房貸利率也將跟進調漲，地板價將從現行的 1.685% 調升至 1.81%，最快年底前房貸利率地板價將逼近 2%，揮別 1 字頭年代。

央行總裁楊金龍日前在理監事會後表示，距離年底還有 3 個月觀察時間，屆時再思考要「繼續緊縮」、「放緩緊縮」或是「停止緊縮」；但在美國持續升息下，瑞銀預估央行 12 月將再升息半碼機率高。

以此態勢推估，如果央行年底再度升息半碼，屆時銀行房貸利率地板價將調升至 1.935% 起跳，房貸利率將邁入 2 字頭時代，有房族的房貸負擔將因此增加。

央行日前宣布升息半碼，包括台灣銀行等 8 家公股銀行 26 日起將調整存放款牌告利率，以存款來說國銀龍頭台銀 1 年期定儲機率利率調整後來到 1.34%，固定利率則調升至 1.35%，而這也將牽動房貸利率從 1.685% 提高至 1.81%。

央行自今年以來累計共升息 2 碼，帶動房貸利率地板價從 1.31% 提高至 1.81%，如以貸款金額 1000 萬元，本息均攤方式計算，一年的利息支出將因此增加近 3 萬元。

根據過往慣例，在央行升息後，包括公股銀行、中華郵政等金融機構都會陸續宣布調升牌告利率，除了一般房貸戶房貸利息支出將增加外，與中華郵政 2 年期定儲機動利率連動的「青安房貸」與「公教人員築巢優利貸」利率也將隨之調升。

央行 22 日宣布升息半碼，包括台銀等公股銀行陸續宣布調升牌告利率，不過各銀行調幅不一，台銀與合庫銀各天期定儲「足額反應」；部分銀行考量資金需求，不約而同將 1 年期定儲固定利率採超額反應，相關調整將在 26 日正式生效。