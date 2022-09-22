美國本周房貸利率連5升 再刷紀錄新高

根據房地美（Freddie Mac）周四（22 日）公布數據，本周 30 年期固定抵押貸款利率隨美國 10 年期公債殖利率一路攀升，從上周 6.02% 的新高再升至 6.29%，連 5 周走揚再次刷新紀錄，創下自 2008 年 10 月以來新高。

截稿前，美國 10 年期公債殖利率升至 3.702%，與此同時美國 2 年期公債殖利率也飆升至 4.15%，倒掛趨勢加深，為經濟衰退訊號。

美國聯準會（Fed）周三將基準利率上調 3 碼（75 個基點），並暗示未來將進一步升息，替通膨與房市降溫，Fed 主席鮑爾表示，房價「正以不可持續的速度上漲」。Fed 此次升息可能會進一步推高抵押貸款利率，自今年年初以來，該利率已經幾乎成長一倍。

借貸成本上升抑制新冠疫情時期的房產熱潮，房屋買氣降溫的同時也削弱已購屋者的負擔能力。全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors,NAR）昨公布數據顯示，8 月美國成屋銷售連 7 個月下滑，為自 2007 年房地產市場崩盤以來最久連續跌勢。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示，房地場市場繼續面連阻力，目前房價走軟、房屋銷售下滑，不過儘管銷售量疲軟，待售房屋數量仍遠遠低於正常水準。

雖然房地美的蛋款機構調查指標備受市場矚目，但卻落後一些其他指標。據《抵押貸款新聞日報》（Mortgage News Daily）報道，頗受歡迎的 30 年期固定利率抵押貸款的平均利率目前顯示為 6.36%，高於上周的 6.3%。