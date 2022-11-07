研華、樺漢均寫最佳10月 累計營收創同期高

工業電腦雙雄今 (7) 日同步公告 10 月營收，研華 (2395-TW)57.36 億元，月減 10.5%、年增 14.5%；樺漢 (6414-TW)105.28 億元，月減 11.8%、年增 31.6%，兩家公司單月及累計營收均來到同期新高。

研華累計前 10 月營收 572.93 億元，年增 14.5%。10 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 0.95，較上月回溫，累計前 10 月的 BB Ratio 為 1.06。

研華表示，10 月應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG) 表現最佳，年增 33%，工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group, IIoT) 及嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group, EIoT) 也較去年成長；市場方面，則以歐洲及日本表現最佳，但北美、中國、台灣及新興市場客戶拉貨轉趨保守，均較去年同期小幅衰退

前 10 月來看，研華表示，應用電腦事業群、物聯雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group, ICVG)、服務物聯網事業群 (Service-IoT Group, SIoT) 及嵌入式物聯網平台事業群皆呈現雙位數增長。市場以北美、歐洲及新興市場最為強勁，都年增逾 2 成。

樺漢累計前 10 月營收 936.51 億元，年增 25.8%，樺漢表示，在各國邊境陸續解封，帶動料況供應、物流交通等穩定順暢下，10 月三大事業都較去年同期成長，第四季營收可望保持高年增。

10 月各事業表現，樺漢表示，工控設計年增 38%，主要因歐美市場之智能零售、智慧金融、娛樂博弈等客戶的拉貨力道提升，加上匈牙利布達佩斯廠加入貢獻。若以樺漢個體來看，10 月營收年增 107%，累計前 10 月年增更達 49.3%。

系統整合則因半導體、政府與學校機構等客戶仍持續投入資本支出擴廠增產、基礎建設，帶動機電工程的設備出貨與服務增加，不僅年增 51.1%，也較前月成長；品牌通路則受惠基礎建設、國際電動車品牌的智能工廠需求，較去年成長 9.1%。