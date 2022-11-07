公共建設前10月招商金額突破2500億元 高雄市穩坐招商王寶座

民間參與投資公共建設成績亮眼，根據財政部促參司統計，截至 10 月底已簽約 94 件、簽約金額 2536 億元也創新高，其中高雄市以簽約 644 億元穩居招商王寶座，如果加上還在議約中的案件，今年簽約金額可望上看 2800 億元。

根據促參司統計，近三年廣義民間促參金額 109 年前 10 月簽約金額 1224 億元，110 年前 10 月簽約金額降至 1069 億元，今年前 10 月簽約金額已增至 2536 億元，不僅年增幅達 1.37 倍，更一舉超越前兩年同期合計金額。

統計至今年前 10 月，根據促參法辦理簽約的共 60 件、簽約金額 458 億元，簽約件數與金額分別較去年同期增加 15.3%、1.42 倍。

比較中央政府、地方政府參與促參情況，中央政府今年前 10 月參與簽約前三大機關分別為：交通部 11 件、簽約金額 461 億元，經濟部 4 件、簽約金額 88 億元，教育部 3 件、簽約金額 51 億元。

地方政府中，高雄市簽約 5 件、簽約金額 644 億元，台北市簽約 15 件、簽約金額 546 億元，新北市簽約 10 件、簽約金額 261 億元。

促參司官員表示，目前還有 10 件民間參與公共建設的案子還在議約階段，估算這 10 件議約中的簽約金額約 300 億元，其中依促參法辦理簽約者約 200 億元。