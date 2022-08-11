〈樺漢法說〉Kontron衝IoT效益明年下半年顯現 三率將提升

對於子公司 Kontron 出售部分 IT Service 業務，樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，短期營收減少對整體影響不大，且 Kontron 轉型布局高毛利 IoT 業務效益，明年下半年可望開始發酵，不僅將能補回減少的營收，更可帶動三率提升。

朱復銓指出，以公司內部財務模擬來看，此次處分案將導致短期營收減少 3.8 億歐元，但中長期營收、毛利率趨勢向上，營業費用及財務費用將大幅減少，現金、總資產以及股東權益也都會提升。

朱復銓解釋，此次 Kontron 處分 11 個國家的 IT Service 業務，交易對象 Vinci 也是合作夥伴，隨 Vinci 的 IaaS 業務規模提升，未來 Kontron 的 IoT Solution & SW 及 Cloud Service 也可望擴大導入應用。

預計明年下半年起，Kontron 的 IoT Solution & SW 可望大幅成長，短期減少的營收屆時可以補回來，加上鎖定工控、軌道交通、智慧醫療等利基型應用市場，也會提升毛利率。

此外，朱復銓透露，目前樺漢在歐洲還有接獲超過百億元的新訂單，美國方面也跟客戶展開新的合作模式，因此不擔憂營收成長，會更著重獲利，未來會持續推動藉由分割與客戶擴大合作的商業模式。

另一方面，樺漢新的第四事業 AIoT 雲地整合業務，也可望開始逐步貢獻營收，朱復銓預估，明年 AIoT 雲地整合業務營收約 50 億元，雖然規模不大，但毛利率有 4 成以上，可顯著貢獻樺漢個體毛利率與獲利表現。