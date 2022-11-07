〈聯強法說〉商用市場動能延續 Q4營收、本業獲利優於上季

聯強 (2347-TW) 今 (7) 日召開法說，事業開發暨策略副總裁杜書全表示，雖然消費性市場持續疲弱，不過商用市場成長力道延續，預期第四季營收、本業獲利仍有望較上季小幅成長，但由於去年基期墊高，營收將呈現年減。

杜書全指出，去年第四季營收在消費性產品出貨暢旺下，單季營收登歷史新高，今年消費性市場大幅度衰退，另外，商用市場、半導體、通訊等則維持成長，預期本季營收會比去年同期衰退、毛利率維持 3-4% 水準。

展望明年，杜書全坦言，明年上半年會很有挑戰，原因在於市場變化速度快，消費性市場仍不穩定，明年下半年變動因素才會減緩，而明年成長動能會來自商用市場與半導體，預期明年全年營收將維持今年，或小幅成長。

聯強今日公告 10 月營收 366 億元，創同期新高，月減 9.1%、年增 9.3%；累計前 10 月營收 3497 億元，年增 10%，續改寫紀錄。

各產品線表現方面，商用加值業務再創同期新高，年增 24%、半導體業務動能持續強勁，連 6 個月創高，年增 16%、資訊消費業務雖然較去年同期微幅下滑 2%，但仍月增 6%、通訊業務因 iPhone 到貨量增加，月增 8%，不過年減 5%。

從各區域來看，中國與香港分別年增 29%、23%，其中香港達到同期新高；紐澳與台灣小幅下滑，印尼則因去年的高基期，年減雙位數。