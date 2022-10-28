研華前三季稅後純益創歷史新高 EPS 10.6元

研華 (2395-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，稅後純益 31.8 億元，季增 29.5%、年增 40%，每股純益 4.1 元，前三季稅後純益 82.14 億元，年增 37.42%，每股純益 10.6 元；第三季與前三季獲利雙創歷史新高。

研華第三季營收 186.13 億元，季增 10.6%、年增 20%，毛利率 36.4%，季減 2.2 個百分點、年減 0.37 個百分點，營益率 18.15%，季減 0.3 個百分點、年增 1.3 個百分點，稅後純益 31.8 億元，季增 29.5%、年增 40%，每股純益 4.1 元。

研華前三季營收 515.57 億元，年增 20.2%，毛利率 37.7%，年增 0.07 個百分點，營益率 18.4%，年增 1.9 個百分點，稅後純益 82.14 億元，年增 37.42%，每股純益 10.6 元。

各事業群表現方面，應用電腦事業群 (ACG)、物聯雲暨影像科技事業群 (ICVG) 與服務物聯網事業群 (SIoT) 表現最佳，區域表現中，北美、歐洲及新興市場皆較去年成長超過 2 成以上。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨北美及歐洲市場商業活動回歸正常，智慧醫療、通訊設備、博弈等專案需求強勁，東北亞、台灣市場因客戶擴大布局帶動智慧製造及 IEM 設備加速成長。

陳清熙說，隨著物料短缺平緩、海運運輸時間改善，第三季訂單滿足率穩健提升，展望後市，全球景氣面臨挑戰，明年上半年營收動能恐趨緩，公司啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。