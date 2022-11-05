三原因說明 為何美國科技業掀裁員風暴 但10月非農仍強勁

大型科技公司接連裁員之際，美國 10 月非農就業意外強勁，勞動力市場之所以發出如此混雜的信號，可以用三項原因來解釋。

近月來，科技公司接連發布裁員公布，幾家科技公司也在本周加入裁員行列，但周五 (4 日) 公布的 10 月非農新增就業仍達 26.1 萬，增幅略緩但優於市場預期。

華爾街日報 (WSJ) 報導，之所以會有這種矛盾情況出現，可用三項原因來解釋，包含現實事件和官方數據存在時間差、非農報告對科技業的分類不明確，以及勞動力市場整體仍強。

首先是企業裁員聲明與政府機關取得的數據存在時間差。共享乘車平台 Lyft 和支付服務供應商 Stripe 都是在周四 (3 日) 發布裁員公告，因此沒有被納入 10 月非農報告。此外，部分已遭解雇的員工在收到通知書後，不會馬上被排除在編制之外，也導致統計作業出現更多延遲。

再來，勞工部沒有將科技業劃分為單獨的產業類別，因此科技公司的裁員情況將分散在「專業和商業服務」、「資訊和金融」等較廣泛的類別，使外界難以從官方數據一窺科技業就業狀況。

最後，大型科技公司發布裁員公告雖然引人注目，但其實只占就業活動的一小部分，多數產業對人力的需求仍遠大於供給，因此還在持續招聘員工，9 月的職位空缺數據便可證明這一點。

整體來看，10 月的非農報告反映出，為了滿足疫情趨緩後急劇上升的商品和服務需求，就算速度已略微放緩，企業雇主仍繼續以穩定速度招募人力。

觀察各產業，美國 10 月醫療保健業新增就業 5.3 萬，休閒和飯店餐飲業新增 3.5 萬。值得注意的是，儘管受到強勢美元、耐用品需求疲軟和利率上升帶來的挑戰，製造業仍新增 3.2 萬，成長力道仍強。