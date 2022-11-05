〈紐約匯市〉DXY重貶近2% 單日跌幅為七年最大 本周漲幅幾乎全吐回

美元指數周五 (4 日) 大跌近 2%，創下約七年來最大單日跌幅。美國稍早公布 10 月非農數據喜憂參半，新增就業人數高於預期，但失業率上升和薪資通膨下滑，勞動力市場浮現些微放緩跡象。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.91%，至 110.78，周線微升 0.02%，幾乎回吐本周稍早漲幅。

美國公布 10 月非農新增就業達 26.1 萬，高於市場預期，前一月數據自 26.3 萬上修至 31.5 萬。與此同時，10 月失業率進一步上升至 3.7%，平均時薪增幅擴大至 0.4%，薪資年增率則放緩至 4.7%。

數據公布後，美元起初走高，並在市場消化就業報告後暴跌。市場參與者注意到上月非農釋出的訊息並非全然正面，且可能支持聯準會 (Fed) 放慢未來升息步伐的觀點。

聯邦基金期貨周五預期，Fed 下月升息 3 碼的機率為 51.5%，升息 2 碼機率為 48.5%。數據出爐後，升息 3 碼的機率立即升高至 64%。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 表示：「整體來看，雖然今日報告喜憂參半，但我們不了解 Fed 在看待這些數據時，是怎麼認為他們在控制通膨方面已經取得有意義的進展。」

Simons 說，就業成長正在放緩，薪資成長也在減速，但兩者放緩的速度都不夠快。雖然從現在到 12 月決策會議之前還有幾項重要數據會公布，但他認為，今天的非農數據鞏固了下月會議升息 3 碼的可能性。

即使就業數據仍強，部分 Fed 官員依然支持 12 月小幅升息。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 向 CNBC 表示，他對下月會議的決策結果抱持開放態度，但他準備好在未來升息步伐上採取更審慎的行動，這可能意味著較慢的升息速度、較長的升息時間與更高的終點利率。

美元走貶之下，其他主要貨幣獲得提振，日元兌美元升 1.05% 至 146.62 日元兌 1 美元，收約一周高位；歐元兌美元強彈逾 2% 至 0.9957 美元；英鎊兌美元勁揚 1.9% 至 1.1373 美元。

本周日元兌美元小幅收紅，歐元和英鎊兌美元收黑。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 經濟學家認為，歐元兌美元可能跌向 0.95 美元關卡，且在更長一段時間維持疲軟態勢，因為目前還不確定歐洲央行是否會透過升息繼續支撐歐元，且歐元還沒完全消化歐元區經濟面臨的不利因素。

澳幣兌美元強升 2.9% 至 0.6468 美元，可望收在 10 月 26 日以來最高。澳幣兌美元本周漲約 0.8%。

截至台灣時間周六 (5 日) 約 6:00 價格：