通膨+升息 Carvana Q3財報印證二手車前景灰暗 股價狂瀉近39%

新冠疫情大流行期間需求暴增的激情退去之後，線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 第三季營收及獲利均未達華爾街預期，周五 (4 日) 股價創其史上最大跌幅。

Carvana 周五崩跌 38.95%，收每股 8.76 美元，僅略高於 2017 年 5 月創下的史上最低點 8. 72 美元。該股今年迄今跌幅已達 96.22%。去年 8 月 10 日該股盤中創下史上高點 376.83 美元。

該股在 2017 年 4 月 28 日掛牌上市後不到一周就創下每股 8.14 美元的歷史低點。Carvana 之前最糟糕的交易日是 2020 年 3 月 18 日，當時下跌 26.4%。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 周五以二手車市場惡化和融資環境波動為由，調降對 Carvana 的評級和目標價。

「雖然該公司持續戮力削減成本，但我們認為二手車市場惡化，加上利率 / 融資環境波動 (債券殖利率達 20%)，這對前景增加重大風險，導致廣泛範圍結果 (正面和反面皆有)。」

消費者因無法負擔新車或因缺貨而選擇二手車，令二手車價格和利潤持續提升。新冠疫情大流行期間，由於全球半導體晶片持續短缺造成供應鏈問題，新車庫存已顯著耗盡。但升息、通膨和對經濟衰退的擔憂令消費者卻步，導致 Carvana 和其他二手車公司（如 CarMax）的銷量下降。

Lithia Motors 和 AutoNation 等大型汽車經銷商和二手車經銷商近期公布第三季財報時，也對二手車市場疲軟發出警示。

Carvana 執行長兼共同創辦人 Ernie Garcia 周四財報法說會上形容，明年對公司來說將是艱困的一年，因為二手車產業要從疫情期膨脹的銷售水準返回正常化，加上升息與其他因素的影響。

「汽車是昂貴、可自由支配且通常需要貸款才能進行的消費，過去幾年，汽車比經濟中的其他商品膨脹得多，現在大眾的購買意願顯然受到影響。」Garcia 形容第三季底是需要車貸的消費者「最買不起車」的時點。

Carvana 第三季業務幾乎所有方面都較去年同期下降，包括毛利潤下降 31% 至 3.59 億美元，零售量下降 8% 至 102570 輛，每輛車毛利潤 (投資者最看重的數據) 減少逾 1100 美元，降至每輛 3500 美元。

同時，根據 Refinitiv 的數據，Carvana 每股虧損 2.67 美元，大於市場預期，營收 33.9 億美元也不及分析師預估的 37.1 億美元。