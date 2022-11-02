美國9月JOLTS職位空缺意外增至1070萬 Fed升息壓力未減

美國勞工部周二 (1 日) 發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，9 月職位空缺數意外增加 43.7 萬個至 1,070 萬個，遠高於市場預期的 1,000 萬個。該數據意外反彈可能推動薪資進一步成長並加大聯準會（Fed）壓力，讓其繼續維持激進的升息舉措替就業市場降溫。

美國 9 月 JOLTS 職位空缺意外增加。(圖片：ZeroHedge)

9 月職位空缺數意外增加，凸顯儘管經濟逆風不斷加劇，但就業市場對勞力需求依然強勁。勞動力供需的不平衡持續支撐薪資勁增，在強化物價壓力同時，也提升外界對 Fed 再次宣布大幅升息的預期。

9 月新增職位增加抵銷 8 月的大部分下滑，較 8 月修正後數值 1,028 萬高出近 50 萬，8 月報告顯示勞動市場需求明顯放緩。

9 月數據顯示，每位求職者對應平均 1.9 個職位空缺，較 8 月的平均 1.7 個職位空缺有所加。值得注意的是，供需差異的結果推動 Fed 另一個密切關注數據聘僱成本指數（Employment Cost Index, ECI）年增約 5%。

Indeed Hiring Lab 經濟研究主管 Nick Bunker 在報告中寫道：「8 月令人震驚的報告後，9 月數據再度回歸到熟悉模式：勞動力需求強勁。從整體報告蘭看，就業市場仍是有彈性的。」

彭博經濟學家 Eliza Winger 認為，儘管有跡象顯示美國經濟成長正在放緩，但 9 月的就業機會並未減少，這讓 Fed 要替就業市場降溫的局面變得更加複雜。

該份報告發布之際，Fed 官員正召開為期兩天的貨幣政策會議，外界預估 Fed 將再次宣布升息 3 碼（75 個基點）。目前央行正在努力替勞動力需求和整體經濟降溫，好讓通膨率回落至 2% 的目標。