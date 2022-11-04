波士頓Fed總裁放鴿：政策進入新階段 可能小幅升息

波士頓聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的柯林斯（Susan Collins）周五（4 日）表示，儘管自己支持推進升息降低通膨，但貨幣政策正進入一個新階段可能需要小幅升息，同時官員要清楚需要多高的利率來控制通膨。不過她也不排除繼續升息 3 碼（75 個基點）的可能。

柯林斯在布魯金斯學會（Brookings Institution）的線上活動表示，有鑑於目前利率處於限制性區間，現在是時候把焦點從升息速度或節奏轉移到升息幅度上，換句話說就是現在要提高多少利率才能充分抑制需求壓低通膨。

她認為，由於目前利率處在限制性區間，貨幣政策正進入一個新階段，可能需要更小的利率調整，因為政策制定者要在控制通膨同時避免做過頭引起經濟衰退的風險間取得平衡，不過她仍表示再次大幅升息仍是 Fed 的選項之一。

柯林斯說：「在考慮如何達到委員會認為合適維持政策的基金利率水準時，有必要考慮政策行動的各項選擇，包括升息 3 碼以及較小幅度的升息。」值得注意的是，她還指出升息 2 碼（50 個基點）在過去被認為是一項大動作。

至於終點利率，柯林斯認為現在發出利率應該走多高的訊號還維持過早，未來升息的可能性都取決於接下來的經濟數據。

Fed 主席鮑爾日前在記者會上表示，官員可能很快會採取小幅升息的措施，並將最終利率提升至高於先前預期的水準。根據 Fed 官員 9 月的預測中值，他們預估到今年年底利率為 4.4%，2023 年為 4.6%。

柯林斯在談話中承認，隨 Fed 不斷提高利率，過度緊縮的風險在增加，而且認為實現恢復價格穩定的目標並不需要大幅放緩經濟。她認為 Fed 在控制通膨與避免經濟衰退之間的平衡越來越重要。