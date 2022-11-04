霍華馬克斯：美國經濟軟著陸難度高 買進仍須等待時機

橡樹資本聯合創始人霍華．馬克斯 (Howard Marks) 表示，睽違 10 多年後，他準備首度逢低買入，但他仍在耐心等待時機。

馬克斯表示，從歷史經驗來看，美國經濟不太可能軟著陸。「就像藥物有副作用一樣，過度通膨的解藥是貨幣緊縮和量化緊縮，一旦當經濟成長放緩，就會有人受傷。」馬克斯說道。

馬克斯也表示，有一種說法是，條件最差的貸款都在出在最好的經濟時候，因為人們競相將錢投入市場。但如果人們開始害怕損失，而不是害怕錯過行情 (FOMO)，那麼金融市場就會有更多紀律，也更健康。對檢便宜的人來說，也會更有利。

不過，馬克斯也表示，儘管今年迄今為止全球市場遭受重創，但情況必須進一步惡化，才能找到更佳交易。

「在現實世界中，市場總是在完美在和絕望之間搖擺。如今我們不像 2009 年 10 月或 2020 年 3 月時絕望，但也不再完美。現在大概就處在中間。」馬克斯說道。

不過，凱雷集團 (Carlyle) 共同創辦人 David Rubenstein 認為，投資人不應該再等待股市觸底，現在就應採取行動，逢低買進優質股，並為長期成長做好準備。

他認為，如今美股與底部距離，已較高點要接近很多。他認為股票不會再從當前水準再跌 50% 或 25%。