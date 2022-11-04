〈美股盤後〉債市衰退警鐘響震耳 那指跌超1.7%連四黑

聯準會主席鮑爾「放鷹」後，2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄，經濟衰退陰霾席捲華爾街，科技股暗黑壓境，蘋果重挫超過 4%，亞馬遜遭遇 2019 年以來最長跌幅，四大指數盡墨。

道瓊週四收跌近 150 點，標普下滑逾 1%，那指跌幅高達 1.73%，延續連續第四個交易日跌勢，費半挫逾 1.5%，連續兩個交易日走低。

外界關注週五即將公布的非農就業報告，彭博數據顯示，分析師預計美國 10 月非農新增就業 195,000 人，並預測失業率將保持在 3.6% 左右，這份報告將成為聯準會評估 12 月升息幅度的關鍵數據之一。

聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 至 4% 區間，鮑爾週三表示終點利率可能高於預期後，10 年期美債殖利率週四接近年內高位，對利率更敏感的 2 年期美債殖利率飆破 4.7%。

繼聯準會鷹派升息，英國央行週四宣布升息 3 碼後也掀起市場風暴，英鎊兌美元重挫。而歐洲央行總裁拉加德警告，歐元區經濟有可能面臨一波溫和衰退。

國際能源署 (IEA) 週四警示，隨著中國需求增加和俄羅斯供應驟減，歐洲需立即採取行動，因應明年冬季更大的供氣挑戰。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.31 億例，死亡數突破 659 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊互有消長，能源板塊 (+2.04%) 漲幅最大，資訊科技 (-3.00%) 賣壓最沉重。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王一片血染。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.07%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.66%；Meta (META-US) 下跌 1.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.06%。

道瓊成分股逾半收黑。Visa (V-US) 下跌 3.09%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.92%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.52%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.5%；波音 (BA-US) 大漲 6.34%。

費半成分股普遍疲弱。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.53%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.66%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.24%；美光 (MU-US) 上漲 0.056%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.11%；高通 (QCOM-US) 大跌 7.66%；AMD (AMD-US) 上漲 2.52%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.89%。

企業新聞

美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 3.06% 至每股 89.30 美元，連續 7 個交易日下滑。科技股寒冬來襲，亞馬遜凍結企業招聘，該公司人資主管週四表示，為因應「不尋常的宏觀經濟環境」，公司將凍結招聘員工幾月，同時觀察未來經濟與業務形式來進行調整。

多家廣告商對推特 (TWTR-US) 內容審核表達擔憂，繼通用汽車暫停在推特上投放付費廣告後，通用磨坊、Audi 和輝瑞也加入此行列。同時市場傳出馬斯克要求推特將基礎建設成本削減約 10 億美元。

高通 (QCOM-US) 暴跌 7.66% 至每股 103.88 美元。高通週三盤後公布會計年度第四季 (9 月季度) 財報符合預期，但第一季財測遠低於分析師預期。

Under Armour (UAA-US) 暴漲 12.13% 至每股 7.95 美元。Under Armour 2023 會計年度第二季財報，營收和獲利表現優於預期，不過該公司下調該年度財測。

健身器材製造商派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 勁揚 8.23% 至每股 9.34 美元。派樂騰最新財報表現黯淡，營收與虧損均遜分析師預期，此外第四季財測也黯淡。

經濟數據

美國 9 月貿易收支報 - 733 億美元，預期 - 722 億美元，前值 - 657 億美元

美國 9 月商品貿易收支修正值報 - 919.1 億美元，前值 - 922.2 億美元

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬人，預期 22 萬人，前值 21.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 148.5 萬人，預期 145 萬人，前值 143.8 萬人

美國 9 月耐久財訂單月增率修正值報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 9 月工廠訂單月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 10 月 ISM 非製造業指數報 54.4，預期 55.5，前值 56.7

華爾街分析

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示：「市場更關心利率峰值水平而不是緊縮步伐，這是正確的，目前不具備股市持續上漲的條件，聯準會和其他央行看起來可能會在 2023 年第一季之前持續升息。」

Haefele 認為：「明年經濟增長可能會持續放緩，在緊縮的環境下，全球金融市場容易承壓。這種不利因素尚未完全反映在財測或股票估值中。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 John Luke Tyner 預測：「如果蘋果、亞馬遜和微軟持續走低，那麼標普指數將很難上漲，因為這些公司佔據如此大的權重。科技巨頭頹勢可能讓標普降至 3,200 點左右，遠低於目前水平。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主