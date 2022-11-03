緊跟Fed腳步 香港今年來第六度升息

美國聯準會（Fed）周三（2 日）升息 75 個基點（3 碼）後，香港金管局緊跟 Fed 腳步，將基準利率上調至 4.25%，為今年來第六度升息。

香港金管局周四宣布，將基準利率調高 3 碼至 4.25%。由於港元實行釘住美元聯繫匯率制度，因此香港隨 Fed 調整利率。

投資人的注意力將轉向香港大型銀行，這些銀行可能會根據金管局的決定調整主要貸款利率。今年 9 月，在金管局升息 75 個基點後，滙豐控股和渣打銀行調升最優惠放款利率，為 2018 年以來首見。

較高的借貸成本，將導致香港經濟面臨更多逆風。全球需求疲弱、解封步調緩慢、政局動盪引發人才外流，這些因素已拖累香港經濟。

香港第 3 季國內生產毛額（GDP）萎縮 4.5%，遠遜於預期，且經濟學家本周下修對香港的全年成長預測。高盛預估香港經濟全年萎縮 3.2%，降幅大於原估的 1.4%。

Fed 周三結束 11 月利率決策會議，如外界預期宣布調升 3 碼，將基準利率升至 3.75% 至 4% 區間，為 2008 年以來最高水準。

Federated Hermes 資深投資組合經理人 Steve Chiavarone 說：「鮑爾帶來一個魔鬼交易，升息幅度可能變小，但終點利率可能更高，這意味著會有更多小幅度升息，這不是鴿派。」